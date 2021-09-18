“Почему же ты все одна?”: ставим на место “доброжелателей” с таким вопросом

Люди часто проявляют любопытство к чужой личной жизни. И порой одиноких девушек раздражают вопросы о том, почему у них нет парня. Подобные расспросы вызывают только гнев и раздражение. Из-за них легко потерять самообладание. Разбираемся, что делать в такой ситуации.

Переведите тему

Акцентируйте внимание на своих достижениях или на том, что делает вас счастливой в данный момент. Например, вы можете похвастаться карьерой, реализации в профессии, хобби. Расскажите, как вы получаете удовольствие от общения с друзьями, от активной социальной жизни. Презентуйте себя как разностороннюю личность, которая не сидит на месте и у которой жизнь насыщенна яркими событиями, эмоциями и впечатлениями.

Опишите свой образ мышления, но не оправдывайтесь

Если вы начнете оправдываться, то у собеседника сложится впечатление, будто вы не так уж счастливы, как хотите показаться. Помните о том, что люди, которые задают вопрос по поводу вашего одиночества, ставят себе за цель лишить вас уверенности в себе и сделать так, чтобы вы заняли оборонительную позицию.

Поэтому не стоит оправдываться и не следует отвечать негативом на негатив. Спокойно изложите вашу точку зрения: что одиночество является вашим осознанным выбором. Или что вы не повстречали пока достойного партнера для создания семьи. Говорите с уверенностью в голосе, констатируя факты, но не опускаясь до уничижительного тона.

Спросите прямо, не завидует ли собеседник

Далеко не всегда люди, которые состоят в романтических отношениях, счастливы. Они могут находиться под влияниям токсичного партнера, иметь кучу обязанностей, которые лежат на них тяжелым грузом. И тогда одинокие и необремененные обязательствами люди попросту будут вызывать у них зависть.

Если у вас есть подозрение, что у собеседника самого проблемы в семье, то вы можете так прямо и спросить: а не завидует ли он вам.

Задайте неудобный вопрос

Конечно, это не самый лучший метод, однако иногда необходимо поставить человека на место, если он так и хочет самоутвердиться за чей-то счет. Ведь он намеревается поставить вас в неловкое положение: так почему бы и вам не заставить его почувствовать то же самое.

Хорошо, если вы в курсе жизни вашего собеседника. Тогда у вас будет много козырей. В зависимости от нюансов личной жизни человека вы можете задать ему массу каверзных вопросов, заставив его оправдываться перед вами. Например, вы можете поинтересоваться, а почему распался предыдущий брак собеседника. Или можете съязвить, отметив, что подруга состоит в отношениях с мужчиной, который делает ее несчастной, просто потому, что боится остаться одна.

Разрядите обстановку шуткой

Чувство юмора — это то, что спасает и выручает в любых ситуациях, в том числе и в этой. Вы можете пошутить, что вы так хороши, что ни один кандидат не может дотянуться до вашего уровня. Можете пошутить, что нет денег на свадьбу. Все зависит от вашего остроумия и смекалки. И не бойтесь проявлять сарказм. Это эффективный инструмент при общении с людьми, которые суют нос в чужие дела.

Сделайте акцент на самодостаточность

Вы можете высказать мысль о том, что вы не половинка, чтобы искать себе партнера-половинку, который заполнит пустоту. Вы самодостаточная личность и ищете себе ровню. Пока в вашем окружении нет человека, который бы сделал вашу жизнь лучше, чем она есть сейчас. Мало того: брак с токсичным партнером может стать прямой угрозой благополучию.

Расскажите о заботе к себе

Если у вас был негативный опыт в прошлом, и пока вы не хотите отношений, то можете так и сказать. Не вдавайтесь в подробности расставания с бывшим. Просто скажите, что предыдущие отношения оказали на вас негативное влияние, и сейчас собственное психическое здоровье у вас в приоритете. Пока необходимо время, чтобы позаботиться о себе и взять тайм-аут в плане романтических отношений.