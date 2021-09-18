 

“Почему же ты все одна?”: ставим на место “доброжелателей” с таким вопросом

18.09.2021, 20:24, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Люди часто проявляют любопытство к чужой личной жизни. И порой одиноких девушек раздражают вопросы о том, почему у них нет парня. Подобные расспросы вызывают только гнев и раздражение. Из-за них легко потерять самообладание. Разбираемся, что делать в такой ситуации.

Переведите тему

Акцентируйте внимание на своих достижениях или на том, что делает вас счастливой в данный момент. Например, вы можете похвастаться карьерой, реализации в профессии, хобби. Расскажите, как вы получаете удовольствие от общения с друзьями, от активной социальной жизни. Презентуйте себя как разностороннюю личность, которая не сидит на месте и у которой жизнь насыщенна яркими событиями, эмоциями и впечатлениями.

Опишите свой образ мышления, но не оправдывайтесь

Если вы начнете оправдываться, то у собеседника сложится впечатление, будто вы не так уж счастливы, как хотите показаться. Помните о том, что люди, которые задают вопрос по поводу вашего одиночества, ставят себе за цель лишить вас уверенности в себе и сделать так, чтобы вы заняли оборонительную позицию.

Поэтому не стоит оправдываться и не следует отвечать негативом на негатив. Спокойно изложите вашу точку зрения: что одиночество является вашим осознанным выбором. Или что вы не повстречали пока достойного партнера для создания семьи. Говорите с уверенностью в голосе, констатируя факты, но не опускаясь до уничижительного тона.

Спросите прямо, не завидует ли собеседник

Далеко не всегда люди, которые состоят в романтических отношениях, счастливы. Они могут находиться под влияниям токсичного партнера, иметь кучу обязанностей, которые лежат на них тяжелым грузом. И тогда одинокие и необремененные обязательствами люди попросту будут вызывать у них зависть.

Если у вас есть подозрение, что у собеседника самого проблемы в семье, то вы можете так прямо и спросить: а не завидует ли он вам.

Задайте неудобный вопрос

Конечно, это не самый лучший метод, однако иногда необходимо поставить человека на место, если он так и хочет самоутвердиться за чей-то счет. Ведь он намеревается поставить вас в неловкое положение: так почему бы и вам не заставить его почувствовать то же самое.

Хорошо, если вы в курсе жизни вашего собеседника. Тогда у вас будет много козырей. В зависимости от нюансов личной жизни человека вы можете задать ему массу каверзных вопросов, заставив его оправдываться перед вами. Например, вы можете поинтересоваться, а почему распался предыдущий брак собеседника. Или можете съязвить, отметив, что подруга состоит в отношениях с мужчиной, который делает ее несчастной, просто потому, что боится остаться одна.

Разрядите обстановку шуткой

Чувство юмора — это то, что спасает и выручает в любых ситуациях, в том числе и в этой. Вы можете пошутить, что вы так хороши, что ни один кандидат не может дотянуться до вашего уровня. Можете пошутить, что нет денег на свадьбу. Все зависит от вашего остроумия и смекалки. И не бойтесь проявлять сарказм. Это эффективный инструмент при общении с людьми, которые суют нос в чужие дела.

Сделайте акцент на самодостаточность

Вы можете высказать мысль о том, что вы не половинка, чтобы искать себе партнера-половинку, который заполнит пустоту. Вы самодостаточная личность и ищете себе ровню. Пока в вашем окружении нет человека, который бы сделал вашу жизнь лучше, чем она есть сейчас. Мало того: брак с токсичным партнером может стать прямой угрозой благополучию.

Расскажите о заботе к себе

Если у вас был негативный опыт в прошлом, и пока вы не хотите отношений, то можете так и сказать. Не вдавайтесь в подробности расставания с бывшим. Просто скажите, что предыдущие отношения оказали на вас негативное влияние, и сейчас собственное психическое здоровье у вас в приоритете. Пока необходимо время, чтобы позаботиться о себе и взять тайм-аут в плане романтических отношений.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

22.08 / Путин поучаствовал в церемонии поднятия флага России на Поклонной горе

27.10 / Мария Ивакова предсказала эпидемию и экологическую катастрофу в 2026 и 2027 году

11.01 / В России ожидается резкий рост цен на бензин

07.07 / ВВС Объединенных Арабских Эмиратов нанесли авиаудары по ливийской авиабазе Аль-Ватыя

01.05 / Эксперты составили ТОП-5 флагманских смартфонов 2021 года

07.02 / Пушков: В США происходит тоталитарная революция

07.12 / Чем запомнился ушедший из жизни Александр Гордон

26.01 / Принц Уильям, Кейт Миддлтон, принц Чарльз и герцогиня Камилла записали необычные ролики по особенному случаю

15.07 / Данила Козловский показал новые фото подросшей дочери от Ольги Зуевой

19.12 / Мнение: Перевес в 80 тысяч голосов, мёртвоименование и невидимая скакалка

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика