“Укрпошта” до конца года запустит 800 передвижных отделений в отдаленных населенных пунктах

По его словам, сейчас в Украине ездит 630 таких автомобилей, к июню 2022 года передвижных отделений “Укрпошти” станет 2300.

“Они будут ездить в населенных пунктах, где 1200 и меньше жителей и жительниц. Те населенные пункты, где больше людей, компьютеризируют. Впервые в истории Украины каждый уголок, каждое село смогут получить цифровые услуги. Есть связь – передвижные отделения работают онлайн. Нет связи – офлайн, а потом возвращаются к компьютеру и все загружают, – отметил Смелянский. – Мы ставим задачу себе: впервые на 100% оцифровать Украину к 31 декабря 2022 года”.

Контекст:

В пресс-службе “Укрпошти” сообщали, что в 2020 году запустили 500 машин передвижных отделений в шести областях Украины: Киевской, Одесской, Херсонской, Закарпатской, Черкасской и Черновицкой. В Черниговской области 130 автомобилей курсирует с лета 2018 года.

В ноябре 2020 года в Мининфраструктуры сообщали, что “Укрпошта” подписала соглашение на выделение кредита в размере €63 млн от ЕБРР. Сообщалось, что деньги потратят на закупку и внутреннее оснащение около 1,9 тыс. автомобилей передвижных почтовых отделений и строительство трех современных автоматизированных сортировочных центров. В министерстве отмечали, что ЕБРР выделит деньги тремя траншами.

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