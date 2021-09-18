Де-факто на оккупированной территории Донбасса есть избирательные участки по выборам в Госдуму РФ – Гармаш

“Они не называются избирательными участками официально, но они называются “инфоцентрами”. Их на территории оккупированного Донбасса открыто около 400 – 396″, – сказал он.

Представитель украинской делегации в ТКГ отметил, что урны для бюллетеней там не стоят.

“Но если смотреть их так называемые “официальные сайты”, то там постоянно людей приглашают, правда, зарегистрировавшихся на сайте госуслуг, прийти и проголосовать. То есть совершить акт голосования. Хотя и виртуально, в электронном виде, но на этих участках”, – объяснил Гармаш.

Он считает, что оккупанты “понимают, что многие могут не разобраться, надо получить на почту код определенный, чтобы зайти, потом найти, где это сделать на этом сайте, где поставить галочку”.

“Поэтому людей призывают прийти в эти “инфоцентры”, на эти так называемые “консультационные участки” и проголосовать. Поэтому де-факто это избирательные участки. Потому что люди будут на территории Украины фактически реализовывать голосование. Виртуально, но их приглашают именно это сделать. Людей просто используют. Иногда мне просто обидно за своих земляков, потому что их в очередной раз просто используют”, – заявил Гармаш.

Контекст:

17 сентября в России начались выборы в Госдуму, которые продлятся до 19 сентября. Центризбирком РФ разрешил голосовать онлайн на выборах в Госдуму жителям ОРДЛО. Правозащитники сообщали, что жителей ОРДЛО, получивших российский паспорт, повезут в Ростовскую область для голосования. Эта информация подтвердилась.

В МИД Украины призвали мир не признавать российские выборы на оккупированном Донбассе.

В Европарламенте предложили не признавать результаты выборов в Госдуму России, если их “проведут с нарушением демократических принципов и международного права”.

В Госдуму избирается 450 депутатов: 225 депутатов – по одномандатным избирательным округам (один округ – один депутат) и 225 депутатов – от политических партий (по федеральному избирательному округу пропорционально числу голосов избирателей, поданных за федеральные списки кандидатов).

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