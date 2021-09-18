Климкин о “Северном потоке – 2”: Байден дал России и Путину от шести до 12 месяцев

“Все карты от влияния на “Северный поток – 2” сейчас в руках Байдена. Мы должны честно сказать: решение относительно “Северного потока – 2” – это тест для России относительно ее альянса с Китаем. Байден дал России и Путину от шести до 12 месяцев, чтобы посмотреть на “поведение” России, поведение по отношению к нам, но прежде всего в отношении Китая и кибератак”, – написал дипломат.

Он отметил, что бывший госсекретарь США Генри Киссинджер ему однажды сказал: “Я не люблю Обаму и его администрацию, но советую всегда держаться партнерства с США. Даже когда оно не будет простым. Потому что это твой единственный и настоящий партнер в войне с Россией”.

“В деле “Северного потока – 2″ полагаться нужно на себя. Работать над обузданием России, прежде всего с США, а от Евросоюза требовать помощи в перезагрузке энергоэффективности”, – считает Климкин.

https://www.facebook.com/pavloklimkin.ua/videos/536409054109030/

Контекст:

“Северный поток – 2” должен связать Россию с Германией по дну Балтийского моря. Его строительство полностью завершено, заявила российская корпорация “Газпром” 10 сентября. Однако газопровод еще не сертифицирован. Процедура предусматривает, что запуск “Северного потока – 2” должна одобрить Еврокомиссия, говорил председатель правления НАК “Нафтогаз України” Юрий Витренко.

Власти Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают “Северный поток – 2” угрозой для энергетической безопасности Европы.

Администрация Байдена выступала против строительства газопровода, однако в конце мая этого года глава Белого дома назвал “контрпродуктивным” с точки зрения отношений с Европой введение новых санкций против “Северного потока – 2”, поскольку газопровод “практически закончен”.

Германия и США 21 июля сообщили, что заключили соглашение по газопроводу “Северный поток – 2”. Германия обещала, что применит национальные санкции против России и призовет к эффективным мерам ЕС, если РФ продолжит использовать газ как инструмент давления на другие страны или “совершит дальнейшие агрессивные действия против Украины”. Согласно договору, транзит через Украину после введения в действие газопровода должен быть продлен на 10 лет (действующий контракт на транзит завершается в 2024 году).

Высший земельный суд немецкого Дюссельдорфа 25 августа обязал оператора газопровода быть независимым от “Газпрома” и придерживаться европейского законодательства. Гендиректор “Оператора ГТС Украины” Сергей Макогон заявил, что это “именно то, на чем настаивает Украина”.

Глава МИД РФ Сергей Лавров говорил 15 сентября, что немецкий регулятор может выдать разрешение на запуск газопровода “Северный поток – 2” к началу 2022 года.

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