 

Bloomberg опубликовал новый рейтинг богатейших семей мира. В топе – владельцы Walmart, Mars и Koch Industrues

18.09.2021, 20:20, Новости дня
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Агентство оценило ее состояние в $238,2 млрд. Число магазинов Walmart по всему миру превышает 10,5 тыс., выручка компании составляет $559 млрд. Семья Уолтон владеет 48% акций сети. В этом году Уолтоны продали акций на $6 млрд.

Состояние семьи за последний год увеличилось на $23 млрд за последний год из-за роста цен на акции. Второе место рейтинга с отставанием от Уолтонов почти в $100 млрд заняла семья Марс. Ей принадлежит всемирно известный производитель кондитерских изделий и продуктов длительного срока хранения Mars. 

Третью строчку заняла семья Кох, владеющая Koch Industries. Эта компания занимается нефтепереработкой и химическим производством. Состояние Кохов достигло $124,4 млрд.

В топ-10 самых богатых семей также вошли:

семья Эрме, владельцы французского дома моды Hermes (владеют состоянием в размере $111,6 млрд);
саудовская королевская семья Аль Сауд ($100 млрд);
семья Амбани, владельцы индийского холдинга по добыче и переработке нефти Reliance Industries ($93,7 млрд);
семья Вертхаймер, владельцы французского модного дома Chanel ($61,8 млрд);
семья Джонсон, владельцы американской компании по управлению активами Fidelity Investments ($61,2 млрд);
семья Томсон, владельцы медиакомпании Thomson Reuters ($61,1 млрд);
семья Берингер, владельцы немецкой фармкомпании Boehringer Ingelheim ($59,2 млрд).

Всего в рейтинг вошли 25 семей. Самые богатые семьи в мире за год увеличили свое общее состояние на $312 млрд по сравнению с августом прошлого года, отметило Bloomberg.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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