Казалось бы, при чем здесь «Мистрали»?

Австралия отменила контракт на поставку двенадцати подлодок из Франции, чтобы купить их у США. Стоимость вопроса: 56 млрд евро и дипломатический скандал.



Подписание между Францией и Австралией соглашения о поставке подводных лодок, 2016 год. Фото: ЕРА

Во Франции дипломатия, минобороны и промышленники из кораблестроительной корпорации NAVAL GROUP (она же, под старым названием, когда-то строила «российские» «Мистрали») переживают последствия «предательства» со стороны ближайших союзников: Австралии, США и, немножко, Великобритании. Причина: австралийцы разорвали с французами громадный контракт стоимостью 56 млрд евро на поставку 12 подводных лодок. Теперь вместо французов подлодки в Австралию поставят американцы. Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан назвал действия союзников «ударом в спину» и попытался уколоть Джо Байдена, сравнив его с Трампом.

Минобороны и МИД Франции сразу же выпустили резкое коммюнике: «Франция приняла к сведению только что объявленное правительством Австралии решение о прекращении программы подлодок океанического класса Future Submarine Program и о начале сотрудничества с Соединенными Штатами в области атомных подводных лодок. Это решение противоречит букве и духу сотрудничества между Францией и Австралией, основанного на отношениях политического доверия. (…) Выбор США, который приводит к отказу (…)

Франции от структурирующего партнерства с Австралией, в тот момент, когда мы сталкиваемся с беспрецедентными вызовами в регионе, (…) свидетельствует об отсутствии последовательности, о чем Франция может только сожалеть».

«Я в гневе, между союзниками так не делается, — сказал министр иностранных дел Ле Дриан, приехав 16 сентября в утренний эфир franceinfo. — Это удар в спину… Это одностороннее, резкое, непредсказуемое решение, очень похожее на то, что делал месье Трамп».

Министр добавил: «Мы установили с Австралией доверительные отношения, а это доверие было предано», «я испытываю много горечи».

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан. Фото: ЕРА

Горечь может быть вдвое более сильной, учитывая тот факт, что лично Ле Дриан (будучи тогда министром обороны) и подписывал в декабре 2016 года тот самый контракт с тогдашним премьером Австралии Малкольмом Тернбуллом. Сроком на 50 лет и стоимостью 50 млрд австралийских долларов (сейчас это чуть больше 31 млрд евро). Австралийский министр военной промышленности тогда заявил, что это «самый крупный контракт в мире в своем роде», премьер Тернбулл напомнил на церемонии подписания в Аделаиде, как французы и австралийцы «вместе сражались во время Первой мировой», а сам Ле Дриан назвал происходящее «новым этапом нашей (совместной) истории», «большим приключением для наших двух стран».

Но настоящие «приключения», как выяснилось, начинаются только в сентябре 2021 года.

15 сентября президент США Джо Байден, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и премьер-министр Австралии Скотт Моррисон в ходе видеоконференции объявили о подписании так называемого «пакта Aukus» — это новое партнерство в области обороны и безопасности, созданное, в первую очередь, для противодействия в Индо-Тихоокеанском регионе Китаю. Первым следствием подписания стал отказ Канберры от французских подлодок в обмен на покупку американских атомных субмарин (АПЛ).

Джо Байден, Борис Джонсон и Скотт Моррисон во время видеоконференции, 15 сентября 2021 года. Фото: ЕРА

Премьер Австралии сразу заявил, что хоть для Франции это решение и будет «тяжелым и разочаровывающим», но она остается для Канберры «очень близким союзником». И вообще: «Моя роль как премьер-министра заключается в том, чтобы действовать наилучшим образом в интересах нашей национальной безопасности. Я знаю, что Франция сделала бы то же самое, и в конце концов мы будем поняты».

Пока «понимание» было найдено (помимо США и Великобритании) разве что в Москве. Представительница МИД РФ Мария Захарова напомнила о том, что сама Франция в 2015 году разорвала с Россией контракт на поставку «Мистралей». «Откуда гнев и горечь? (…) Или плохи только те ножи, которые ты чувствуешь в своей спине?» — как бы обратилась представительница МИД РФ к французскому министру иностранных дел. Забыв, правда, упомянуть, что те самые «Мистрали» были отозваны в ответ на войну в Донбассе.

Что касается «понимания» со стороны французских властей, то Канберре его теперь придется добиваться.

«Это еще не конец. Нам потребуются разъяснения, есть ведь контракты, и австралийцы должны рассказать нам, как они собираются из них выходить», — сказал Жан-Ив Ле Дриан.

В Канберре отмену соглашений объясняют еще и ростом стоимости — с 50 млрд австралийских долларов, как пишет Le Monde, цена подлодок за эти годы выросла до 90 млрд (56 млрд евро), и сроки поставок тоже сдвинулись.

Французский авианосец «Шарль де Голль», построенный корпорацией NAVAL GROUP. Фото: ЕРА

Австралийская пресса, как сообщает RFI, подсчитала, что разрыв контракта обойдется Канберре более чем в 250 млн евро — конечно, немало, но все же несопоставимо с суммой потерянных Парижем денег. Скорее всего, впереди — долгие юридические разбирательства.

Что касается продолжения сотрудничества между западными союзниками, то решение о создании «пакта Aukus» (о котором, как выяснилось, не были заранее предупреждены и власти Евросоюза), безусловно, на долгие годы останется в памяти французских дипломатов и военных, а также в городе Шербуре, на верфях которого должны были построить «потопленные» теперь подлодки.

Но дипломатия остается дипломатией: Байден пояснил о том, что Париж по-прежнему «ключевой партнер» в Индо-Тихоокеанском регионе, а Минобороны и МИД Франции в упомянутом выше коммюнике заверили: «Единственная европейская страна, присутствующая в Индо-Тихоокеанском регионе, с почти двумя миллионами жителей (речь о французских Заморских территориях. — Ред.) и более чем семью тысячами военнослужащих, Франция является надежным партнером, и будет продолжать выполнять свои обязательства, как она всегда это делала».

В Париже отметили: сотрудничество продолжится, несмотря даже на то, что новость о создании американо-британско-австралийского пакта упала прямо перед публикацией 16 сентября стратегии ЕС для Индо-Тихоокеанского региона.

При этом французы не забыли воспользоваться случаем, чтобы еще раз подчеркнуть, насколько же прав президент Макрон, который вот уже несколько лет активно борется за европейскую «автономию» — и в первую очередь, за построение независимой от США европейской структуры обороны («параллельной» НАТО). «Прискорбное решение, о котором только что объявлено», «только усиливает необходимость во весь голос отстаивать вопрос стратегической европейской автономии. Нет другого надежного пути защиты наших интересов и ценностей в мире, в том числе в Индо-Тихоокеанском регионе», — заявили в МИДе и минобороны Франции.

Юрий Сафронов, обозреватель «Новой», журналист RFI, Париж

—