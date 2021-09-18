 

В ЕР отметили увеличение явки после попыток вмешательства в выборы

18.09.2021, 20:06, Новости дня
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Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаПопытки иностранного вмешательства в российские выборы увеличили явку на избирательные участки, сообщил заместитель секретаря генсовета партии «Единая Россия» Сергей Перминов.

«Мы как страна, мы как нация всегда мобилизуемся, когда существует угроза. Попытки иностранного вмешательства во внутренние дела [России], попытки использовать цифровые технологии для деструктивных целей, каким-то образом влиять на мнение наших людей и их выбор дают совершенно обратный эффект. <…>. Я думаю, этот фактор является мобилизующим [для избирателей]», – цитирует Перминова ТАСС.

По его словам, ответом на внешнее воздействие является «повышенный интерес к [избирательной]кампании». «Есть вовлечение каждого жителя, избирателя в то, чтобы определить своего кандидата, своего депутата самостоятельно», – добавил он.

Перминов также отметил, что высокая явка может быть связана с расширением полномочий Госдумы по формованию правительства.

Ранее председатель ЦИК Элла Памфилова отметила, что, по состоянию на 15.00 мск явка в среднем по РФ на выборах в Госдуму составила 25,64%.

Выборы в Госдуму восьмого созыва проходят в течение трех дней – 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в нижнюю палату в единый день голосования проходят прямые выборы глав девяти субъектов страны и 39 региональных парламентов.



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