 

В РПЦ предложили учить английский при помощи Евангелия

18.09.2021, 20:06, Новости дня
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Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаАнглийский язык, можно осваивать с помощью чтения Евангелия, таким же образом можно изучать и другие языки сообщил митрополит Волоколамский Иларион.

«Чтение Евангелия на английском или каком-нибудь ином языке – это хороший способ освоить язык. Особенно для верующего человека, знающего евангельский текст», – цитирует митрополита Ura.ru в своем Telegram-канале.

Президент Ассоциации учителей английского языка Московской области, профессор кафедры теории языка и англистики Института лингвистики и межкультурной коммуникации Ирина Мазрика заявила, что в таком изучении языка нет особого смысла.

«Смысл изучения Евангелия на английском языке? У нас церковь отделена от государства. Выбор религии – это дело личное. Предметы, связанные с верой, можно давать оттуда какие-то выдержки, но у нас ведь дети разных вероисповеданий. Мне кажется, это нигде не надо делать: ни в России, ни в регионах, где ислам – основная религия, ни в регионах, где живут ортодоксальные христиане», – сказала Мазрика в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

Она добавила, что это может быть оправдано в случае использования для специальных целей, но термины в этих текстах вряд ли понадобятся выпускникам школ.

«Государство-то светское. Возможно, кто учится в семинариях, им нужна терминология, но это только для специальных целей», – отметила эксперт.



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