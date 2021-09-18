 

Украинский завод удобрений остановился из-за цен на газ

18.09.2021, 20:06, Новости дня
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Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаОдин из крупнейших производителей удобрений в Европе Одесский припортовый завод (ОПЗ) приостановил производство из-за высоких цен на газ, сообщают украинские СМИ.

«Остановили карбамид, завтра остановят производство аммиака. Дальнейшие перспективы неясны. То, что премий не будет, это уже очевидный факт. Но дальше может быть хуже», – заявили сотрудники завода изданию «Страна.ua».

Там пояснили, что продукция предприятия становится неконкурентной из-за слишком дорогой цены на газ.

АО «Одесский припортовый завод» входит в 10 крупнейших госкомпаний страны, а также в перечень стратегически важных для экономики и безопасности государства предприятий.

Ранее эксперт по энергетическим рынкам Валентин Землянский заявил, что украинскую химическую промышленность убивают высокие цены на газ.



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