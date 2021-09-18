Политолог: Ряд экстремистских группировок стараются дискредитировать наблюдение за выборами

Призыв некоторых партий отказаться от дистанционного электронного голосования не будет иметь явного политического эффекта, считает эксперт.

“Поскольку люди, которые и электронным образом проголосовали и проголосовали на избирательных участках, они все равно проголосовали одинаково, их голос будет учтен”, – пояснил Марков.

Политолог отметил продуманность дистанционного электронного голосования. При этом нужно доказать обществу и оппозиционным силам, что система работает хорошо, что нарушений нет, а голос избирателя честно учтен, указал Марков.

За системой дистанционного голосования будущее, уверен политолог. В то же время он признал право некоторых людей на противоположное мнение. “Это еще наша задача, которую мы должны выполнить”, – добавил эксперт.

В России с 17 по 19 сентября выбирают депутатов Государственной Думы восьмого созыва. Вместе с традиционным форматом в ряде регионов проходит онлайн-голосование.

В Москве на дистанционные выборы зарегистрировалось более двух миллионов человек. Из них 17 и 18 сентября проголосовали свыше 1,5 миллиона избирателей.