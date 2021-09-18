Мнение: Претензии Гаприндашвили

Коротко по ситуации с иском экс-чемпионки мира по шахматам Ноны Гаприндашвили к стриминговому сервису "Нефтликс", который в своем сериале "Ход королевы" оболгал чемпионку.

Претензии две – в сериале заявлялось, что Гаприндашвили не играла с мужчинами и что она русская шахматистка. В опубликованной бумаге адвокатов Гаприндашвили заявляется, что очень даже играла, а сама она не русская, а грузинская шахматистка, а Россия вообще Грузию постоянно угнетала.

Первая претензия обоснованная, о чем писал еще в прошлогодней рецензии на сериал. Гаприндашвили достаточно часто играла с сильными мужчинами и даже иногда выигрывала. Если бы в сериале показали, что в СССР уже была женщина, которая могла побороться с мужчинами-гроссмейстерами, то тогда и пафос сериала насчет женщины-американки побеждающей мужчин был бы прямо скажем совсем надуманным. А так, в угоду кино-драматизму, сделали вид, что Гаприндашивили с мужчинами не играла. Очевидное вранье. Можно например вспомнить, что Гаприндашвили выигрывала мужские турниры в тех же США – например, в 1977-м году она поделила 1-4 место на открытом чемпионате США (!) в Лон-Пайне.



Гаприндашвили дает сеанс одновременной игры мужчинам.



А вот она играет с гроссмейстером голландцем Яном Тимманом в 1979 году. Тимман был один из топовых гроссмейстеров 80х.

При этом, и сама Гаприндашвили не была первой женщиной, которая могла бороться с мужчинами, до этого с этой задачей более-менее справлялась чешка Вера Менчик, погибшая в Лондоне в 1944-м году. Так что проблема тут конечно кроется в том, что сериал стал популярен и некоторые стали воспринимать вымышленную Бэт Хармон всерьез, полностью игнорируя реальную шахматную историю. Единственно, стоит отметить, что все это было очевидно еще в прошлом году, когда сериал вышел. А тут какое-то позднее зажигание. Возможно кто-то решил, что сможет срубить на этом немного бабла.

Есть и вопросы к Каспарову, который консультировал данный фильм. Уж он то точно в курсе про достижения Гаприндашвили. Но возможно, он консультировал лишь по поводу партий, а не советской шахматной истории, отсюда и такое кол-во клюквы.

Относительно угнетения Грузии. Гаприндашвили была не русской или грузинской чемпионкой мира, а советской чемпионкой, продуктом шахматной школы СССР, на наследии которой грузинская шахматная школа едет до сих пор, хотя до чемпионского уровня ни одна из грузинок после распада СССР так и не дошла. Шахматная корона вне рамок советской шахматной системы оказалась недостижимой, хотя сильные женские гроссмейстеры в Грузии есть и сейчас.

Шахматная школа в Грузии появилась благодаря государственной политике СССР по поддержке шахмат, которую еще в 20-х годах продвигал нарком Крыленко. Так что без СССР, никакой серьезной шахматной школы в Грузии бы не появилось. Это к вопросу об угнетении. И это я уж молчу про то, что Грузия в СССР была одной из наиболее дотационных республик, в которую союзный центр немало вкладывал.

Сама же Гаприндашвили в советское время поддерживалась на государственном уровне и пользовалась различными благами, что ее полностью устраивало. То что она или ее адвокаты сейчас пытаются подстроиться под другую повестку, это понятно, но как и в случае с ее первой претензией, это противоречит историческим реалиям.

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