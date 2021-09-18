 

Испанцы опубликовали фан-арты на российский Checkmate

18.09.2021, 19:34, Новости дня
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Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаИспанский тематический журнал Mundo de Aviacion («Мир авиации») опубликовал рендеры с новейшим российским самолетом Checkmate, который на изображениях летает над облаками.

Издание разместило в своем Facebook два отдельных поста с несколькими рендерами.

В одном посте представлен самолет на земле, над землей и в облаках, в другом три самолета летают в воздухе над уровнем облаков.

«Не успел Checkmate дебютировать на «МАКС-2021», как уже стали завозить фан-арты», – прокомментировали публикацию в Telegram-канале Ростеха.

Вице-премьер Юрий Борисов заявлял, что в госпрограмму вооружений на 2024-2033 годы могут внести закупку истребителей Checkmate для ВКС России.

До этого ФСВТС рассказывала об отсутствии иностранных заявок на истребитель Checkmate.



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