Определены победители трека «Наука» конкурса «Лидеры России»

Определились победители трека «Наука» четвертого сезона «Лидеров России» – флагманского конкурса президентской платформы «Россия – страна возможностей»: ими стали 33 ученых из 15 российских регионов.

Финал трека «Наука» прошел в Национальном исследовательском технологическом университете МИСиС в рамках Года науки и технологий 17-18 сентября. Координационный совет по делам молодежи в научной и образовательной сферах совета при президенте по науке и образованию и Министерство науки и высшего образования Российской Федерации выступили в качестве соорганизаторов и консультантов при проведении оценочных мероприятий. В мероприятии принимали участие 159 финалистов со всей России, сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«Есть несколько задач, которые выполняет трек «Наука». Одна из них – привлечь внимание к науке в России, в том числе со стороны людей, которые состоялись как руководители и готовы реализовывать крупные проекты. Наука меняется и от управленцев в этой сфере требуются новые компетенции. Требуется воля научного сообщества, инициатива должна идти от вас. В этом сезоне конкурса было много сильных участников, поэтому в Год науки и технологий мы решили расширить список победителей трека. Но главный результат, который вы получите от конкурса – это, конечно, не сертификаты победителей, а возможность попасть в сообщество, которое возникло в эти дни», – отметил помощник президента РФ Андрей Фурсенко, обращаясь к конкурсантам.

С финалистами встретился Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, который ответил на вопросы участников о развитии научно-исследовательской среды в России.

«Недостаток лидеров, способных брать ответственность за работу больших команд, исследовательских, университетских коллективов – это сегодня актуальная проблема, которую мы фиксируем. Лидер должен уметь вдохновлять, причем ответственно вдохновлять, идти вперед и делать большие проекты. Люди, которые способны на это, всегда будут востребованы. Мы внимательно смотрим за успешными участниками конкурса «Лидеры России». Я сам просматриваю их резюме. Важно, как человек двигается не только до победы, но и после. Не останавливайтесь, и тогда, поверьте, вас заметят», – обратился к финалистам Фальков.

Результаты оценочных мероприятий трека прокомментировал генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров.

«Финал трека «Наука» объединил участников из разных профессиональных областей, среди вас есть географы-экспедиторы, химики, молекулярные биологи, генетики, физики, геологи, почвоведы, лингвисты, теплоэнергетики, специалисты из сферы авиации и ракетостроения, международных отношений. Вы ведете важные научные проекты, которые имеют высокую социальную значимость. Победителями трека «Наука» стали 33 участника из 15 регионов России. 14 победителей из Москвы, три победителя из Тюменской области, по два победителя из Ивановской, Кировской, Самарской областей, по одному победителю из Севастополя, Республики Дагестан, Иркутской, Московской, Новосибирской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской, Ульяновской, Челябинской областей. В суперфинал конкурса, который состоится в 2022 году, прошли 18 победителей», – сказал Комиссаров.

Победителями стали участники от 26 до 48 лет, среди них 22 кандидата наук и четыре доктора наук. Они смогут претендовать на членство в Координационном совете по делам молодежи в научной и образовательной сферах совета при президенте по науке и образованию, а также получат возможность поработать с наставниками из числа членов совета при президенте по науке и образованию, руководителей крупнейших вузов и научных организаций, глав корпораций и ведущих российских ученых. Кроме того, все победители встретятся в Сочи на заключительном мероприятии Года науки и технологий. 18 победителей трека, набравших наибольшее количество баллов в оценочных мероприятия, поедут на суперфинал конкурса.

Все финалисты получат возможность попасть на образовательные программы ведущих вузов и научных организаций, пройти стажировки в профильных министерствах, ведущих вузах, научных организациях и крупных корпорациях.

Одним из победителей стал заместитель директора Института биологии Тюменского государственного университета Олег Трофимов. Он специализируется на молекулярной биологии и молекулярной генетике, исследует носители наследственной информации и молекулы, благодаря которым она может передаваться и проявляться. Два года Олег проработал в Лаборатории биохимии вирусных РНК Института белка РАН в подмосковном Пущине, защитил кандидатскую диссертацию в Новосибирске, а затем вернулся в родной город, где сейчас работает.

«У меня есть ряд прикладных проектов, один из них связан с молекулярной диагностикой вирусных заболеваний, в частности вируса лейкоза крупного рогатого скота. В данный момент мы разрабатываем тест-систему для молекулярной диагностики вируса лейкоза. В ближайшее время планируем выводить ее на рынок», – поделился Трофимов.

Проректор Самарского национального исследовательского университета имени Королева Андрей Прокофьев также стал победителем трека «Наука». Он доктор наук, имеет почетное звание «Заслуженный работник авиационно-космического комплекса Самарской области», член экспертного совета ВАК по машиностроению, член наблюдательного совета Центра инновационного развития и кластерных инициатив.

«Сейчас я больше занимаюсь организацией научно-исследовательских работ. Наиболее значимой разработкой нашего университета считаю реализацию совместно с объединенной двигательно-строительной корпорацией проект по созданию двухвального газогенератора газотурбинного двигателя. В мире только две фирмы, которые занимаются такими газогенераторами, и они обе находятся за рубежом. Нам удалось заняться таким проектом. Я верю, что у нас все получится, и Самара, мой родной город, станет мировым центром авиационного двигателестроения», – сказал Прокофьев.

С финалистами пообщались наставники трека – член правления – управляющий директор, развитие и инновации ООО «СИБУР» Дарья Борисова, первый вице-президент АО «Газпромбанк» Наталья Третьяк, заведующий лабораторией инженерного материаловедения ФГБОУ ВО Московский государственный университет имени Ломоносова Дмитрий Иванов, председатель Координационного совета, кандидат физико-математических наук, и.о. руководителя Курчатовского комплекса синхротронно-нейтронных исследований НИЦ «Курчатовский институт» Никита Марченков и член правления ПАО «СИБУР Холдинг» Алексей Козлов.

Поболеть за финалистов приехали и победители трека прошлого года: советник министра науки и высшего образования Российской Федерации, секретарь экспертного совета при Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации по вопросам научного обеспечения развития технологий контроля углеродного баланса Антон Шашкин, Декан медико-психолого-фармацевтического факультета Красноярского государственного медицинского университета имени Войно-Ясенецкого Артем Наркевич и другие.

Финал трека «Наука» конкурса управленцев «Лидеры России» состоялся в рамках основного плана Года науки и технологий в России. Его соорганизаторами выступили Координационный совет по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при Президенте РФ по науке и образованию и Министерство науки и высшего образования Российской Федерации.

Впереди региональные финалы треков конкурса «Лидеры России» по трекам «Бизнес и промышленность» для всех восьми федеральных округов: 1-3 октября – ДФО, Владивосток; 14-17 октября – УФО, Екатеринбург; 21-24 октября – ПФО, Нижний Новгород; 28-31 октября – СФО, Новосибирск; 4-7 ноября – ЦФО, Москва; 18-21 ноября – СЗФО, Санкт-Петербург; 2-5 декабря – СКФО и ЮФО, Ростов-на-Дону. Кроме того, в Санкт-Петербурге 12-14 ноября пройдет финал трека «Культура».