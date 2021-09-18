Многослойность и челка-занавеска: стильный «букет» осенних бьюти-трендов

Смена сезона провоцирует на смену образа, поэтому многие дамы предпочитают использовать новинки в направлении макияжа, техники стрижек, оформления ногтей и пр. Вот те долгожданные тренды, которые будут на пике популярности этой осенью. Вы можете использовать идею, доработать ее при помощи фантазии и создать креативный и оригинальный лук.

Направление – естественность

Стоит сразу сказать, что современную моду можно назвать демократичной. Причем это относится к любым направлениям. Мы поговорим исключительно об идеях, которые представили опытные стилисты и визажисты. А вы можете выбрать то, что вам больше нравится. Главное – это чтобы ваш образ был максимально гармоничным. Будет просто замечательно, если вы отдадите предпочтение естественности. Сегодня в моде седые волосы, практичная стрижка, нюдовый макияж и все то, что способно подчеркнуть вашу натуральную красоту. Вот еще несколько советов, которыми вы можете воспользоваться для формирования образа.

Многослойность

Вы можете выбрать стрижку каре или боб, и будете уверены в том, что остаетесь в тренде. А можете сделать выбор в пользу многослойности. Подобные модели являются идеальными для тех, у кого не очень густые волосы. Вы можете выбрать прическу каскад, маллет, стрижку принцессы Дианы и прочие многослойные модели, которые этой осенью являются очень модными. Преимуществом является то, что вам не нужно долго мучится с укладкой, теряя драгоценное время. достаточно помыть голову и высушить волосы естественным способом. Пусть они ложатся так, как им хочется. То есть, либо завиваются, либо остаются прямыми (в зависимости от структуры). В любом случае прическа будет выглядеть эффектно.

Челка

Она является одной из самых модных деталей. Вы можете выбрать любую форму. По-прежнему остается в моде челка-занавес любой длины. Вы можете сделать центральный вертикальный пробор посередине или сместить его на бок. Пышная ровная челка – это также очень привлекательная деталь, которая позволит подчеркнуть красивые черты лица и красоту волос.

Асимметричная челка подкорректирует форму лица и будет смотреться стильно и привлекательно. Короткая взлохмаченная смотрится кокетливо, многоуровневая – креативно, ровная средней длины и густоты – нежно и женственно.

Яркий макияж

Как уже было сказано, естественность находится сейчас в тренде. Однако этой осенью не менее модным будет яркий макияж глаз. Речь идет об оттенках природы: голубом как небо, зеленом как растительность, желтым и бордовым как осенние листья, оранжевым или розовым как закат. Если вы любите блестки, можете себя не сдерживать, поскольку они также в моде. Очень оригинальным решением будет сочетать несколько оттенков при использовании теней, подчеркнуть форму глаз темным карандашом, слегка удлинить ресницы и сделать их пышными при помощи туши для объема.

Брови и губы

Не стоит делать брови слишком яркими и черными. Поскольку тенденция к естественности, можно сделать их серыми или слегка коричневыми и с четким очертанием волосинок, что позволит макияжу бровей выглядеть более гармоничным в сочетаниях с глазами и губами.

Этой осенью в тренде красные оттенки помады. Можете использовать матовую или с блеском, в зависимости от того, что вам больше идет и импонирует. Помадой можно пользоваться при общем макияже (когда присутствуют накрашенные глаза и брови), а можно сделать ее единственным акцентом на лице (разве что чуть-чуть подкрасить реснички и брови).

Уход за кожей лица

В данном аспекте не произошло никаких перемен. По-прежнему в моде ухоженная и свежая кожа, которая после жаркого лета в осенний период требует максимального ухода. Используйте увлажняющие кремы, в качестве основы предпочитайте средства с относительно жидкой консистенцией.

Ногти

Здесь также не произошло особых изменений. По-прежнему в моде разная длина и форма ногтей. В качестве декоративного оформления можете выбрать однотонное покрытие (в частности оранжевый, бордовый или темно-коричневый цвет) или френч с традиционными белыми или цветными полосками. Особо популярными этой осенью будут яркие ногти с эклектичной росписью.

Вы можете отдать предпочтение любым узорам, начиная от градиента и заканчивая объемными рисунками. Сочетание цветов может быть разным, все зависит от вашей фантазии и вкуса.