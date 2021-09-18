В Ростовской области приехавшим из ОРДЛО выдали российские паспорта перед голосованием на выборах в Госдуму – СМИ

Из оккупированного Донецка выехало шесть автобусов, в каждом из них было около 50 человек. На одном из автобусов была надпись “Наш выбор — Россия!”, рассказали корреспонденты канала.

Один из избирателей рассказал “Дождю”, что получил российских паспорт в Матвеево-Курганском сельском поселении. Он сказал, что “очень рад возможности проголосовать”.

“Кавказский узел” написал, что 17 сентября российские паспорта получили сразу около 400 жителей оккупированных территорий Донбасса. Сразу после этого их на автобусах повезли на избирательные участки в Ростовской области.

Контекст:

В России 17 сентября начались выборы в Госдуму, они продлятся до 19 сентября. Центризбирком РФ разрешил голосовать онлайн на выборах в Госдуму жителям ОРДЛО.

В МИД Украины призвали мир не признавать российские выборы на оккупированном Донбассе. Совет нацбезопасности и обороны Украины решил ввести санкции против лиц, которые будут принимать участие в организации голосования на выборах в Госдуму России в ОРДЛО.

В Европарламенте предложили не признавать результаты выборов в Госдуму России, если их “проведут с нарушением демократических принципов и международного права”.

В Госдуму избирается 450 депутатов: 225 депутатов – по одномандатным избирательным округам (один округ – один депутат) и 225 депутатов – от политических партий (по федеральному избирательному округу пропорционально числу голосов избирателей, поданных за федеральные списки кандидатов).

—