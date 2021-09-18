Цены на топливо в украинских сетях АЗС выросли в среднем на 30–40 копеек за неделю – “Консалтинговая группа А-95”

В сетях АЗС WOG и ОККО бензин А-92 подорожал на 1 грн/л, до 30,99 грн/л, марки А-92 – на 67 коп./л, до 31,61 грн/л, ДТ – на 63 коп./л, до 29,32 грн/л. В сети AMIC цены на бензины и ДТ выросли в среднем на 64–68 коп./л.

SOCAR повысила стоимость бензинов на 67–80 коп./л, а Shell – на 63–70 коп./л. На BVS бензин А-92 подорожал на 90 коп./л, до 30,19 грн/л, А-95 – на 70 коп./л, до 30,89 грн/л, ДТ – на 50 коп./л, до 28,79 грн/л.

В сети Chipo цены на все виды топлива выросли в среднем на 34,50 коп./л. Mango повысила стоимость бензинов и ДТ на 30 коп./л. Такие сети, как KLO, “Параллель”, UPG, Chipo, “Автотранс”, “БРСМ-Нафта”, “Рур груп”, “Катрал”, “Фактор” и Mottо подняли цены на топливо в пределах 0,10–1 грн/л.

Контекст:

Минэкономики Украины 14 сентября повысило среднюю стоимость бензина и ДТ, на основании которой сети АЗС рассчитывают предельную цену реализации топлива. Расчетные цены для бензина повысили с 25,94 грн/л до 26,61 грн/л, а ДТ – с 21,69 грн/л до 22,32 грн/л.

Кабинет Министров Украины 14 мая этого года установил предел наценки на топливо в сетях АЗС. Цена литра дизельного топлива не может вырасти более чем на 7 грн, а бензина – более чем на 5 грн. Эти ограничения вводятся в период действия карантина. Временное госрегулирование цен на продажу в сетях АЗС бензинов А-92, А-95 и ДТ объясняли необходимостью предотвращения злоупотреблений субъектов хозяйствования и обеспечения доступного топлива для населения.

С учетом предельных торговых наценок максимальная цена на бензин в сетях АЗС не должна превышать 31,61 грн/л, а на ДТ – 29,32 грн/л.

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