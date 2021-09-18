Арестованному в Крыму Асану Ахтемову ФСБ предъявила новые обвинения – адвокат

“Асану Ахтемову, обвиняемому по делу против Наримана Джелялова и братьев Ахтемовых, следствие ФСБ ужесточило обвинение. К ранее предъявленному обвинению в “совершении диверсии” добавили организованную группу лиц и приобретение, хранение взрывчатых веществ группой лиц”, – написал он.

Адвокат отметил, что санкция по уголовным статьям, по которым обвиняется Асан Ахтемов, предусматривает от 10 до 20 лет.

“Показания были выбиты бесчеловечными пытками”, – заявил Полозов.

https://www.facebook.com/nikolay.polozov/posts/4443468169051878

Контекст:

Российские силовики 3 сентября задержали крымского татарина Эльдара Одаманова по делу о якобы взрыве на газопроводе 23 августа. Ночью 4 сентября задержали братьев Азиза и Асана Ахтемова и Шевкета Усеинова.

Утром 4 сентября российские силовики пришли с обыском к первому заместителю главы Меджлиса крымскотатарского народа Джелялову, после чего его увезли.

В связи с задержанием крымских татар было открыто уголовное производство по ст. 438 Уголовного кодекса (нарушение законов и обычаев войны).

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что новые задержания на оккупированном полуострове связаны с началом работы Крымской платформы.

6 сентября подконтрольный оккупантам “Киевский районный суд” Симферополя на два месяца арестовал Джелялова. По два месяца ареста получили также братья Ахтемовы. Их родственники Эскендер и Арсен Ахтемовы получили 10 и 15 суток админареста.

В МИД Украины заявили, что оккупанты преследуют крымских татар за поддержку Крымской платформы.

7 сентября российская ФСБ обвинила Главное управление разведки Министерства обороны Украины и Меджлис крымскотатарского народа в организации диверсии, которая якобы произошла на газопроводе в Крыму. В ГУР Минобороны это опровергли.

8 сентября стало известно, что Асан Ахтемов – родственник первого заместителя главы МИД Украины Эмине Джапаровой.

10 сентября украинский адвокат Евгения Закревская сообщила, что Европейский суд по правам человека направил России запрос на медицинскую информацию о Джелялове и Асане Ахтемове, а также спросил, имеет ли Ахтемов доступ к адвокатам, которых он выбрал сам.

12 сентября глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявил, что российские силовики пытали Асана Ахтемова с помощью электричества, а также имитировали расстрел.

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