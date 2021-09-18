 

В Черновцах стреляли в автомобиль во время движения, в нем ехали трое несовершеннолетних

18.09.2021, 19:26, Новости дня
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44-летний заявитель сказал, что водитель легкового авто Volkswagen Bora несколько раз выстрелил в его автомобиль Daewoo Lanos во время движения по одной из улиц города. После этого он уехал в неизвестном направлении.

Полицейские предварительно установили, что на перекрестке у потерпевшего возник спор с водителем автомобиля Volkswagen. Он начал преследовать Daewoo Lanos и во время движения стрелял по автомобилю. В машине заявителя было трое взрослых и трое детей восьми, 14 и 15 лет.

Подозреваемый подъехал к Daewoo Lanos, выстрелил в сторону окон пассажирской двери и уехал с места происшествия. В результате выстрелов разбилось стекло передней и задней пассажирской двери справа. Никто из пассажиров не пострадал.

Полицейские задержали 22-летнего подозреваемого, у него изъяли пневматический пистолет калибра 4,5 мм и автомобиль. Следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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