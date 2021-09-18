Решения ЕСПЧ надо выполнять

Совет Европы настоятельно призвал власти РФ немедленно освободить Навального, отменить оспариваемые приговоры и выплатить компенсации жертвам преследований.



Во время слушаний дела «Навальный против России», Страсбург, 2018 год. Фото: EPA

Такое решение принял директивный орган этой организации в порядке надзора за исполнением постановлений Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ).

Комитет министров напомнил о принятых ранее постановлениях ЕСПЧ по делам «Навальный и Офицеров против Российской Федерации» («дело Кировлеса») и «Навальные против Российской Федерации» («дело «Ив-Роше»). В них суд счел, что заявители были осуждены за действия, неотличимые от обычной коммерческой деятельности, «произвольными, непредвиденными и явно необоснованными, принятыми в нарушение права на справедливое судебное разбирательство» судебными решениями. Это нарушение Европейской конвенции, которую РФ обязалась выполнять.

Комитет министров, который заседал с 14 по 16 сентября в Страсбурге на уровне постоянных представителей, рассмотрел состояние дел, которые касаются двух десятков государств — членов СЕ, в том числе шести дел, относящихся к России.

Комитет министров выразил «глубокое сожаление» задержкой ответов на его запросы со стороны российских властей, предложил генеральному секретарю организации написать письмо министру иностранных дел РФ с «глубокой озабоченностью» по поводу продолжающегося содержания Навального под стражей. Комитет предложил российским властям до 18 октября представить анализ имеющихся по российским законам возможностей для выполнения решения Европейского суда по Навальному.

По делу «Нефтяная компания ЮКОС против Российской Федерации» комитет констатировал также, что РФ не выполнила постановление ЕСПЧ. После ликвидации компании в 2007 году ЕСПЧ присудил истцам компенсацию материального ущерба в 1 866 104 634 евро, а также судебных расходов и издержек в 300 000 евро. Комитет напомнил, что «положения национального законодательства не могут служить оправданием нарушения обязательств, вытекающих из международных договоров, которые государство решило ратифицировать». Он настаивал на безусловном характере обязательства Российской Федерации в соответствии со статьей 46 конвенции и предложил Москве предоставить всеобъемлющий план выплаты компенсации, включая обязательные временные рамки.

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Комитет министров напомнил о долгах еще по четырем невыполненным решениям ЕСПЧ.

По решению суда от 31 января 2019 года РФ должна выплатить Грузии 10 000 000 евро в качестве компенсации морального вреда,

который не менее 1500 грузинских жителей понесли в 2006–2007 годах в результате арестов, содержания под стражей и высылки из России. В судебном постановлении отмечалось, что эти действия против жителей Грузии были административной практикой Российской Федерации.

Дело «Хашиев, Акаев и другие против Российской Федерации» касается убийств, исчезновений людей и неудовлетворительного расследования во время контртеррористических операций в Чечне и соседних регионах. Комитет министров СЕ с сожалением отметил, что из примерно 650 человек, пропавших без вести в 1999–2006 годах и указанных в списке, поданном истцами, найдены только двое. Он настаивает на «безотлагательной необходимости удвоить усилия по поиску соответствующих пропавших без вести лиц и по возможности устранить недостатки в уголовных расследованиях». Комитет выразил сожаление по поводу продолжающихся серьезных нарушений прав человека в регионе, предложил властям предоставить дополнительную информацию о недавних жалобах на похищения людей с участием государственных агентов и их расследовании.

По делу «Пичугин (группа Кляхина) против Российской Федерации» Комитет министров напомнил о невыполнении постановления ЕСПЧ и призвал российские власти найти в срочном порядке альтернативные способы обеспечения практической и эффективной защиты прав истца, предусмотренных конвенцией. Они были нарушены, в том числе при рассмотрении вопроса о принятии мер по освобождению Пичугина.

В таком же духе комитет рассматривает неисполнение решения ЕСПЧ по делу «Бунтов и другие против Российской Федерации». В нем суд постановил, что заявители подвергались жестокому обращению или пыткам в исправительных учреждениях или в предварительном заключении и что проведенное расследование было неэффективным.

Все эти решения Комитета министров Совета Европы предусматривают возвращение к рассматриваемым делам в конце этого и начале будущего года, истребование у РФ дополнительной информации и планов действий по исполнению судебных решений Страсбурга.

Александр Минеев, Соб. корр. в Брюсселе

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