 

Сергей Соседов неожиданно расхвалил качества Ольги Бузовой

18.09.2021, 19:06, Разное
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Сергей Соседов принял участие в белорусском «X-факторе», на котором столкнулся с Ольгой Бузовой. Несмотря на предыдущую критику певицы, в этот раз музыкальный критик неожиданно расхвалил ее личные качества.
Ольга Бузова добилась невероятных успехов, став не только участницей скандального реалити-шоу, но и телеведущей. С не меньшим успехом она выпустила несколько альбомов, неизменно пользующихся успехом, а с недавних пор стала и театральной актрисой. Несмотря на востребованность, звезду часто ругают, одним из ее критиков булл и известный музыкальный эксперт Сергей Соседов. Однако не так давно журналист изменил свое мнение. По новому взглянуть на личные качества Бузовой Соседова вынудил его опыт работы. Эксперта пригласили в жюри талант-шоу «X-фактор» в Белоруссии. Там он оказался на одной сценической площадке с Ольгой Бузовой, которая произвела на Соседова неизгладимое впечатление.

Несмотря на свой звездный статус, девушка показала недюжинное трудолюбие, сама предложив работать без выходных. Более того, артистка была даже готова отказаться от перерывов, чтобы трудиться более плодотворно и результативно. Также Сергею Соседову понравилось, что молодая певица старается не просто отработать время, за которое ей платят, а старается вникать во все нюансы. Музыкальный критик не ожидал такой самоотдачи от Бузовой, о чем он и рассказал в Сети.

При этом сам Соседов из-за непрерывной и напряженной работы испытывал огромную усталость. Пару дней после этого он даже не мог подняться с постели. Однако своим трудом в белорусской франшизе всемирно известного талант-шоу музыкальный эксперт остался доволен. Как отмечает «Глобалмск», до этого Сергей Соседов сидел в кресле жюри аналогичного шоу на Украине, где пользовался большой популярностью и авторитетом.



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