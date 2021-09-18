 

Журналист Колесников: Лукашенко расцвел на саммите ОДКБ в отсутствие Путина

18.09.2021, 19:04, Разное
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На этой неделе в Душанбе состоялся саммит ОДКБ. Президент России Владимир Путин не смог приехать в столицу Таджикистана, поскольку решил самоизолироваться из-за выявленных случаев заражения коронавирусом в его окружении. Российский лидер принял участие при помощи видеосвязи.

Андрей Колесников обратил внимание, что в отсутствие Владимира Путина Александр Лукашенко среди коллег расцвел, преобразился. По словам журналиста, президент Белоруссии звал за собой одним лишь видом и рассаживал других лидеров только кивком головы. Даже речь Батьки была определяющей, заметил корреспондент.

На саммите ОДКБ Лукашенко высказался о создающих условия для провокаций учениях НАТО, и рассказал о российско-белорусских учениях “Запад-2021”, которые, по словам президента, имеют лишь оборонительную направленность. На встрече также была затронута тема Афганистана.

Ранее “Дни.ру” писали о том, что Александр Лукашенко назвал предателями российских звезд, отказавшихся выступать в Белоруссии. Президент не стал называть фамилии артистов, но уточнил, что имеет в виду тех “великих”, которые просили у него помощи в организации концертов.



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