 

Россия в интеграции с Белоруссией сделала ставку на медленное удушение – эксперт Слюнькин

18.09.2021, 19:04, Разное
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В начале сентября Александр Лукашенко и Владимир Путин согласовали все 28 интеграционных программ. Некоторые эксперты уже назвали это событие сдачей части экономического суверенитета Белоруссии и настороженно относятся к этим документам.

Так, экс-дипломат Павел Мацукевич отметил, что раньше Лукашенко мог оттягивать процесс интеграции, но из-за санкций Запада больше не имел возможности сопротивляться Кремлю. Теперь же потери суверенитета Белоруссии не избежать, потому что в дальнейшем Россия будет заниматься не только экономическим, но и политическим треками, считает аналитик.

Похожее мнение и у эксперта Европейского центра международных отношений (ECFR) Павла Слюнькина. Он тоже заметил, что теперь Лукашенко не сможет свернуть с пути интеграции. Однако сейчас Россия, по словам бывшего дипломата, не сможет принудить своего соседа к сдаче суверенитета и власти.

“Она сделала ставку на медленное удушение и укрепление своей роли”, – считает Слюнькин.

Напомним, ранее “Дни.ру” писали о саммите ОДКБ, который прошел в Душанбе на этой неделе. Как заметили журналисты, Александр Лукашенко расцвел в отсутствие Владимира Путина.



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