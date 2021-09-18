Мнение: Не читайте до обеда советских газет

Петербургский адвокат подал в суд на Первый канал за то, что тот портил ему жизнь своей чернухой. Сумма иска — 10,5 млн рублей. Мужчина паршиво себя чувствовал, обратился к психологу. Вместе с врачом удалось найти главную причину недомогания — поток чернухи, льющийся с экрана телевизора. Цитирую:

https://ria.ru/20210825/sud-1747182701.html

Во время консультаций с психологом были выявлены причины плохого самочувствия истца. Уже несколько лет им ведется регулярный просмотр новостного контента Первого канала, в котором преобладают негативные новости. Простой арифметический расчет позволяет сделать вывод, что процент новостей, посвященных преступлениям, военным конфликтам и техногенным катастрофам, составляет 78,2 процента от общего количества новостных публикаций.

Разумеется, мужчина прав. Психологи провели уже массу исследований, доказывающих, что чернуха калечит и убивает, в буквальном смысле этих слов. Чтобы не тратить время на повторение очевидных фактов, сошлюсь хотя бы на печальный опыт изучения последствий Бостонского марафона: всего лишь шести часов просмотра новостей о терактах и катастрофах оказалось достаточно, чтобы получить такой же удар по психике, как у тех, кто лично оказался на месте трагических событий.

https://olegmakarenko.ru/1778498.html

С медицинской точки зрения в позднем СССР делали очень мудро, жёстко фильтруя содержание СМИ, не разрешая газетам превращаться в жёлтую прессу, не позволяя смаковать смерти и преступления. Но, вместе с тем, у советского опыта была и обратная сторона. Находясь в подчинённом и зависимом положении, советская пресса не могла выполнять обязанности четвёртой власти, указывая на проблемы общества и держа в тонусе ответственных лиц. Руководство страны регулярно принимало плохие решения в том числе и потому, что знало: вымуштрованные журналисты дружно закроют глаза на любые ошибки.

Полагаю, было бы разумно применить к СМИ ту же политику, что и к алкоголю. Вводить «сухой закон», запрещая чернуху под корень, нельзя — чревато известными неприятными последствиями. Однако можно ограничить откровенно вредный контент. Например, выделить на плохие новости не более 15 минут в день. Для освещения всех важных событий этого хватит с лихвой — Александр Глебович в своё время в 600 секунд укладывался, и ничего, народ плакал прямо во время просмотра. А если кто-то хочет смотреть чернуху нон-стоп, пусть смотрит закрытые новостные каналы для взрослых — обязательно платные, и обязательно с предъявлением паспорта.

Разумеется, исключение следует сделать для плохих новостей из других стран — таких как США, например. Плохие новости из других стран несут важнейшую социальную функцию. Во-первых, они показывают публике, что разумно устроенные эльфийские государства существуют только в вымышленных мирах, а наш реальный мир несовершенен, и это нормально. Во-вторых, плохие новости из других стран позволяют нам учиться на чужих ошибках. И, наконец, при помощи горькой правды мы можем иногда помочь иностранцам принять верные решения, изменить их государства к лучшему.

Опять-таки, и в иностранных новостях тоже надо разбираться, что будет полезно, а что вредно. Новости о «Жёлтых жилетах» или о протестах БЛМ, пожалуй, полезны. Новости о крушении какого-нибудь чужого самолёта в далёкой стране однозначно вредны.

По совести, психологи и журналисты должны сесть вместе и выработать полноценный кодекс журналиста. Что-нибудь типа знаменитого «Справочника для журналистов Центральной и Восточной Европы» Малькольма Мэллета, только за вычетом политики и с учётом медицинских факторов. Сейчас наши СМИ находятся там же, где торговцы наркотиками находились пару веков назад. В ту эпоху все уже понимали, что опиум — вещество опасное, однако никаких особых ограничений на торговлю наркотиками политики ещё не успели наложить.

Впрочем, хорошо уже то, что наше государство избавилось от детских иллюзий и осознало, кто обычно прячется под маской «свободной прессы». Так, наши суды сейчас активно принуждают американские соцсети к порядку. Фейсбук с начала года получил штрафов на 80 млн рублей, Твиттер — на 60 млн. И это только начало, дальше будет веселее:

https://www.interfax.ru/russia/791738

Лично я очень надеюсь, что петербургский адвокат тоже сумеет выиграть свой процесс против Первого канала. Даже если ему только компенсируют расходы на психолога, срезав до нуля сумму морального вреда, это уже станет важным для нашего общества прецедентом.