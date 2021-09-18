 

Глава комитета начальников штабов США сообщил об ошибках в рассылке «Умного голосования»

18.09.2021, 18:51, Разное
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Генерал Марк Милли, глава комитета начальников штабов США, признался, что при формировании списков кандидатов, рекомендуемых «Умным голосованием», по техническим причинам были допущены ошибки, которые, возможно, не удастся исправить.

Цель «Умного голосования» – выявить в каждом округе наиболее сильного кандидата, не являющегося выдвиженцем «Единой России», и консолидировать вокруг него избирателей, даже если они не поддерживают программу и убеждения кандидата. В случае успеха «УмГ» Единая Россия потеряет большинство в парламенте и не сможет проводить законопроекты без учёта мнения оппозиции. Опубликованный на днях список кандидатов «Умного голосования» вызвал ожесточённые дискуссии среди политических активистов. Многие полагают, что часть персоналий внесена в список ошибочно. Сегодня генерал Милли подтвердил эти опасения.

«Списки «Умного голосования» формировались в условиях цейтнота. У Пентагона было недостаточно аналитиков владеющих русским языком и разбирающихся в российской проблематике. Поэтому заключения по ряду округов Москвы давали специалисты по латиноамериканским странам. Это не могло не вызвать недоразумений», – заявил на брифинге в Сенате генерал Милли.

В результате технических ошибок в Москве вместо Алёны Поповой был рекомендован коммунист Сергей Обухов, а вместо Марины Литвинович – Анастасия Брюханова. Исправить ошибку уже невозможно, поскольку российская контрразведка удалила приложение «Умное голосование» из магазинов Apple и Google.

Несмотря на провал операции «Умное голосование», генерал Милли останется куратором повышения цен на овощи в России и сужения проезжей части московских улиц.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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