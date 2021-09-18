ЦИК отреагировал на поимку постановщиков видео с «нарушениями» на выборах

Запись с поимкой снимающих постановочные видео о нарушениях на выборах, вероятно, подтверждает версию о подготовленной Западом кампании для непризнания итогов голосования, заявили в ЦИК.

В ЦИК прокомментировали появление в сети видео, на котором, как утверждается, зафиксировано задержание снимавших постановочные видео о нарушениях на выборах в Госдуму. Сообщалось, что их накрыли прямо на «киностудии», которую они организовали в московской квартире.

«Скорее всего, это подтверждение информации, которая появлялась накануне: о том, что готовится большая операция по непризнанию выборов Западом, о том, что в ходе голосования якобы происходили какие-то массовые нарушения. И на этой волне воздействовать на общественное мнение», – приводит комментарий ЦИК Telegram-канал RT.

Комментариев правоохранительных органов пока получить не удалось.

Вместе с тем в Сети расходится скриншот заявления в полицию, в котором указан номер телефона человека, который мог привлечь остальных к съемкам упомянутых постановочных видео. Из открытых источников следует, что этот номер принадлежит Илье Пахомову, бывшему менеджеру проектов ФБК (включен в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента) и помощнику Алексея Навального.

Сам Пахомов на момент публикации для комментариев оказался недоступен. По данным собеседников телеканала, в последнее время он находился в Тбилиси и Вильнюсе.