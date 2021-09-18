 

ЦИК отреагировал на поимку постановщиков видео с «нарушениями» на выборах

18.09.2021, 18:42, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаЗапись с поимкой снимающих постановочные видео о нарушениях на выборах, вероятно, подтверждает версию о подготовленной Западом кампании для непризнания итогов голосования, заявили в ЦИК.

В ЦИК прокомментировали появление в сети видео, на котором, как утверждается, зафиксировано задержание снимавших постановочные видео о нарушениях на выборах в Госдуму. Сообщалось, что их накрыли прямо на «киностудии», которую они организовали в московской квартире.

«Скорее всего, это подтверждение информации, которая появлялась накануне: о том, что готовится большая операция по непризнанию выборов Западом, о том, что в ходе голосования якобы происходили какие-то массовые нарушения. И на этой волне воздействовать на общественное мнение», – приводит комментарий ЦИК Telegram-канал RT.

Комментариев правоохранительных органов пока получить не удалось.

Вместе с тем в Сети расходится скриншот заявления в полицию, в котором указан номер телефона человека, который мог привлечь остальных к съемкам упомянутых постановочных видео. Из открытых источников следует, что этот номер принадлежит Илье Пахомову, бывшему менеджеру проектов ФБК (включен в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента) и помощнику Алексея Навального.

Сам Пахомов на момент публикации для комментариев оказался недоступен. По данным собеседников телеканала, в последнее время он находился в Тбилиси и Вильнюсе.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

29.04 / Жена продюсера студии “Квартал 95”: Гематома еще не прошла. Боль невыносимая

29.10 / Путин сравнил качество жизни россиян с 2000-м годом

02.04 / США обвинили Россию в «дестабилизирующих» действиях на востоке Украины

23.02 / В заповеднике “Аскания-Нова” снова массово погибли птицы

10.11 / Новогодние каникулы из-за отмены праздничных мероприятий предложили сократить

24.09 / Тарифы на железнодорожные перевозки должен устанавливать рынок, а не монополист – эксперт

03.11 / Судья КСУ Слиденко заявил, что в случае, если Рада поддержит законопроект Зеленского, Украину ждет “распад и война”

03.05 / Новый кроссовер Volkswagen Talagon вышел в продажу

05.02 / «Мексиканское противостояние» – возвращение США и Ирана к ядерной сделке зашло в тупик

17.09 / ФСБ задержала двух главарей и пятерых участников ячейки «Хизб ут-Тахрир» в Москве

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика