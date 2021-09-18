 

В Ижевске открыли бассейн для тренировок профессиональных спортсменов

18.09.2021, 18:42, Новости дня
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Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаВ Ижевске состоялось открытие 50-метрового бассейна «Сила воды» (Инву), он предназначен для тренировок профессиональных атлетов, строительство объекта началось еще в 2013 году, сообщили в правительстве Удмуртской республики.

В 2019 году благодаря заключенному региональными властями концессионному соглашению работы возобновились и велись в рамках национального проекта «Демография», инициированного президентом РФ Владимиром Путиным, сообщается на сайте областного правительства.

В крытом комплексе два зала для плавания: 50-метровый глубиной два метра, и 12-метровый глубиной от метра до 1,25 м на 120 и 20 человек соответственно. Бассейн также будет открыт для любителей. Комплекс включает в себя зал сухого плавания, тренажерный зал, две сауны, кафе здорового питания и магазин спортивных товаров. Наблюдать за тренировками или состязаниями смогут одновременно 640 человек с трибун.

Для расчета точного результата каждого пловца в бассейне установлена автоматическая система хронометража, позволяющая проводить расчеты без человеческого фактора. Комбинированная система водоочистки с использованием ультрафиолета и дезинфицирующих элементов уменьшает количество химических веществ для безопасных и комфортных тренировок.

Спортивный комплекс оснащен современными тренажерами для общефизической подготовки. За безопасность отвечают новейшие системы видеонаблюдения с идентификацией лиц.

Здесь смогут профессионально тренироваться спортсмены, претендующие на призовые места в европейских и мировых чемпионатах. 50-метровый бассейн спроектирован по Олимпийским стандартам. Ширина каждой дорожки равна двум с половиной метрам. Такие масштабы объекта открывают ряд возможностей: увеличенные длина дорожек и дистанция между пловцами позволят им развивать максимальную скорость. Это не только повышает эффективность тренировок, но и позволяет проводить их в равных условиях со спортсменами из других регионов.

«Завершение строительства бассейна – результат слаженной работы большого количества неравнодушных людей. Нам очень помогли команда Сбера в лице Германа Грефа, Петра Колтыпина и Юрия Бычковского, генеральный директор «Региональный Инвестиционный Альянс» Андрей Осколков, наши спортсмены. Всем было важно завершить этот объект в Ижевске для развития качественной спортивной инфраструктуры в городе и республике. Результат превзошел все ожидания. Получился своего рода кластер для профессиональных спортсменов и любителей плавания»,– отметил глава региона Александр Бречалов.

Также в торжественной церемонии открытия приняли участие депутат Госдумы от Удмуртии, первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев и заместитель председателя гордумы Олег Гарин. Пришли увидеть новый спортивный объект бронзовый призер Паралимпийских игр в Токио Надежда Пушпашева и бронзовый призер по стрельбе из пневматической винтовки Олимпийских игр Юлия Каримова. 



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