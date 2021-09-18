Продюсера Григоряна ранили во время акций протеста в Армении

Кинопродюсер Армен Григорян задержан во время акций протеста в Ереване, он получил травмы, сообщил депутат оппозиционной фракции «Армения» Артур Казинян.

«Я уже второй час нахожусь в центральном отделе полиции Еревана. Встретился со всеми восьмью доставленными в отдел гражданами. Во время задержания тяжелое телесное повреждение получил продюсер Армен Григорян, которого направили к судмедэксперту», – сообщил Казинян, передает РИА «Новости».

Он добавил, что продюсера отправили на машине скорой помощи в первую больницу города.

Григорян уже написал заявление о преступлении в связи с «незаконными действиями полиции». Другие задержанные, по словам политика, чувствуют себя хорошо, их скоро отпустят.

Григорян известен как участник первой армянской команды КВН Ереванского мединститута (ЕрМИ) – двукратного чемпиона клуба 1992 и 1994 годов.

Ранее полиция в Ереване задержала участников акций против планов провести праздничные мероприятия по случаю 30-летней годовщины независимости Армении 21 сентября.