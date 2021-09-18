 

“Заявки почти на $2 млрд”. Шмыгаль рассказал об увеличении инвестиций в Украину

18.09.2021, 18:34, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Рост инвестиций в Украину. UkraineInvest, по закону об “инвестнянях”, уже получил заявки почти на $2 млрд. Агропереработка – девять проектов на $534 млн. В целом перерабатывающая промышленность и производство – это еще девять проектов на $516 млн”, – написал он.

По словам главы правительства, “Украина активно движется от сырьевой экономики к стране, которая перерабатывает продукцию у себя и оставляет здесь добавленную стоимость”.

“Также запланированы пять проектов по логистике на $531 млн. К сфере транспорта и туризма относятся проекты на $138 млн. Соответствующие инициативы – это только начало реализации новой инвестиционной стратегии правительства”, – объяснил Шмыгаль.

Он подчеркнул, что в первом полугодии 2021 года прямые иностранные инвестиции в Украину по сравнению с аналогичным периодом 2020 года увеличились на $2,7 млрд.

https://www.facebook.com/dshmyhal/posts/421008839466325

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

29.07 / Эксперт объяснил вывод войск США из Германии в Италию и Бельгию, а не Польшу

07.04 / Гонка наперегонки со временем — в Вене США и Иран окунулись в «челночную дипломатию»

10.05 / ORF – РФ празднует 9 мая на фоне напряжённых отношений с бывшими западными союзниками

03.01 / Депутат Николаевского городского совета поздравил с Новым годом фотографией Путина

27.09 / В ОПЕК озвучили прогноз по исчерпанию запасов нефти в 2021 году в странах ОЭСР

14.07 / Посол Украины вызван в МИД Армении

19.03 / Почти как в кино – в Германии спасли 101 щенка у контрабандистов

22.08 / Электрический Lucid сфотографировали на дороге

25.06 / Сенатор разоблачил планы США по публикации фейковых видео о голосовании по Конституции

06.06 / Украинка Лузан выиграла четыре медали на ЧЕ по гребле

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика