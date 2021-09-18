 

“Ехал трое суток на запасном колесе под прицепом грузовика”. Пограничники выявили 16-летнего мигранта на границе с Румынией

18.09.2021, 18:34, Новости дня
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“Во время осмотра транспортного средства пограничники Черновицкого отряда совместно с таможенниками на запасном колесе под прицепом грузового автомобиля обнаружили иностранца. Выяснилось, что нелегальный мигрант является гражданином Афганистана и ему всего 16 лет. Таким образом он ехал уже третьи сутки, чтобы добраться до стран ЕС, сначала Франции”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что водитель автомобиля, гражданин Украины, “не знал”, что с ним едет “незваный пассажир”.

“Пограничники накормили подростка и дали время прийти в себя. Сейчас устанавливают все обстоятельства произошедшего”, – подчеркнули в ГПСУ.

ВИДЕОВидео: Державна прикордонна служба України / YouTube

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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