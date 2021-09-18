 

В курортной Затоке на улице возле кафе застрелили человека. Полиция объявила операцию “Сирена”

18.09.2021, 18:34, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Силовики ввели в действие полицейскую операцию “Сирена”. За час они установили и доставили в территориальный отдел полиции мужчину, который подозревается в совершении уголовного преступления. У него изъяли предполагаемое орудие преступления – охотничье ружье, которое направят на экспертизу.

Следователи квалифицировали произошедшее по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Статья предусматривает до пятнадцати лет заключения. Также решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований сведений по ч. 4 ст. 296 (хулиганство с применением оружия) Уголовного кодекса Украины.

Источники “Украинской правды” в полиции Одессы уточнили, что 18 сентября около 13.00 подозреваемый застрелил человека на улице возле местного кафе “Сказка”. Он совершил несколько выстрелов и скрылся с места преступления.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

15.05 / В РФ выявили 8,7 тыс. новых случаев коронавируса

25.11 / К Земле приближается японский зонд с «посылкой» от астероида Рюгу

27.05 / В Госпогранслужбе рассказали, повлияло ли прекращение авиасообщения с Беларусью на пассажиропоток на границе

27.01 / Боевики на Донбассе ранили украинского военнослужащего. Он в тяжелом состоянии

15.07 / ЕС и США приветствовали принятие законопроектов судебной реформы

04.07 / Абдулманапа Нурмагомедова похоронили в Дагестане

07.07 / КНДР отказалась вести переговоры с США

25.05 / Люди, чувствительные к горечи, реже заражаются COVID-19 и сталкиваются с тяжелыми формами его течения

19.08 / Байден заявил о невозможности предвидеть сдачу афганских ВС талибам

16.09 / Лукашенко попросил у Путина новое вооружение для Белоруссии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика