 

После выборов в Госдуму российская политика относительно Украины радикализируется – Гармаш

18.09.2021, 18:34, Новости дня
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Он отметил, что российская власть не скрывает своей связи с боевиками Донбасса, внося их представителей в списки партии власти.

“Правящая партия “Единая Россия” заключила соглашение с “Союзом добровольцев Донбасса” как официальными людьми, которые воевали на территории соседнего государства. И власть России не скрывает связи с ними. Даже демонстрирует. Это говорит только о том, что нас ждет радикализация, еще большая конфронтация государственных органов России, Госдумы в частности, в отношении Украины”, – сказал Гармаш.

Он считает, что “информационный рынок России настроен еще больше против Украины” и россиян будут настраивать против Украины”.

“Наверное, [президенту РФ Владимиру] Путину для чего-то это нужно. [Жители ОРДЛО] проголосуют или за них нарисуют так, как надо Путину, конечно”, – отметил Гармаш.

По его словам, связь боевиков с российской властью “россиян немного протрезвит”.

Контекст:

17 сентября в России начались выборы в Госдуму, которые продлятся до 19 сентября. Центризбирком РФ разрешил голосовать онлайн на выборах в Госдуму жителям ОРДЛО. Правозащитники сообщали, что жителей ОРДЛО, получивших российский паспорт, повезут в Ростовскую область для голосования.

В МИД Украины призвали мир не признавать российские выборы на оккупированном Донбассе.

В Европарламенте предложили не признавать результаты выборов в Госдуму России, если их “проведут с нарушением демократических принципов и международного права”.

В Госдуму избирается 450 депутатов: 225 депутатов – по одномандатным избирательным округам (один округ – один депутат) и 225 депутатов – от политических партий (по федеральному избирательному округу пропорционально числу голосов избирателей, поданных за федеральные списки кандидатов).

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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