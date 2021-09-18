 

Смена магнитных полюсов, инфекции и отравление: Названы версии вымирания динозавров

18.09.2021, 18:14, Разное
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Миллионы лет назад Землю населяли динозавры, однако по неизвестной точно причине они вымерли. Существует несколько версий, почему это произошло.
Древние короли земной фауны

В первую очередь стоит отметить, что вымирание динозавров не было внезапным и происходило на протяжение почти пяти миллионов лет, с 250 до 255 миллионов лет назад. Это время исследователи называют «меловым периодом», именно тогда исчезли и многие другие представители флоры и фауны древней планеты. До своей гибели именно гигантские ящерообразные были главенствующими в животном мире, причем это продолжалось около 160 миллионов лет, успешно пережив несколько волн вымирания других зверей. Что же случилось впоследствии, из-за чего даже они не смогли устоять, исследователи пытаются понять до сих пор.

Столкновение с астероидом

В первую очередь, предполагается, что Земля столкнулась с астероидом. Более того, некоторые исследователи даже называют место, в которую ударило небесное тело, это современный кратер Чиксулуб в Мексике. Есть предполагаемый фатальный кратер и на дне Индийского океана, по времени его появление совпадает с исторической датой. Из-за катастрофы на Земле тогда исчезло едва ли не все живое, атмосфера была загрязнена тоннами пыли, проснулись до этого времени спящие вулканы, а плотные облака не пропускали солнечный свет. Поскольку динозавры, несмотря на свой устрашающий вид, были преимущественно травоядными, из-за уменьшения растительности, они лишились источников питания. Однако скептики уверены, что на раннем этапе развития Земля сталкивалась со многими объектами, но это не приводило к вымираниям видов.

Вулканы и снижение уровня Мирового океана

Обвиняют в смерти динозавров и вулканическую активность, поскольку пепел при попадании в атмосферу ограничивал доступ к солнечному свету. Последовавшая вулканическая зима изменила растительный мир, лишив исполинов пропитания. Однако снова возникает вопрос, почему ящеры-великаны не приспособились к изменившимся условиям, как это было ранее.

Вымереть динозавры могли и из-за резкого снижения уровня Мирового океана. По времени оно совпадает с исчезновением исполинов с планеты, и многие подобные явления сопровождались изменениями уровня воды.

Смена магнитных полюсов и массовое отравление

При смене магнитных полюсов Земля на короткий период лишается своего защитного поля. Из-за этого она подвергается сильнейшему космическому излучению, смертоносному для всего живого. Вследствие этого организмы либо погибают, либо существенно мутируют. Проблема усиливается тем, что период без магнитного поля может продолжаться тысячи лет.

Могли животные и отравиться, так как в то время на Земле распространились растения с высоким содержанием алкалоидов. Это явление также происходило в истории неоднократно.

Изображение взято с: Pxhere.com
Дрейф материков и изменение климата

Могли умереть исполины и из-за дрейфа материков, которые после скачков температур и пересыхание водных ресурсов изменили свое местоположение. Кроме того, движение тектонических плит намного повысило опасность вулканов. Кроме того, возрастание температур могло повлиять на формирование малышей динозавров в яйце. В результате целое поколение динозавров рождалось только одного пола. Интересно, что аналогичные явления фиксируются и в современном мире у крокодилов.

Эпидемии летальных инфекций

Исследование найденных в янтаре насекомых показывает, что множество опасных инфекций появились на планете уже миллионы лет назад. Именно они могут быть ответственны за смерть древнейшего вида. Ученые считают, что. Несмотря на грозную внешность, иммунитет динозавров был крайне слаб и не смог устоять перед эпидемиями различных болезней.

Источник: topor.info



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