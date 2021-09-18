 

Мэр Москвы Сергей Собянин проголосовал на выборах онлайн

18.09.2021, 18:12, Разное
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Мэр Москвы напомнил, что ранее электронное голосование в тестовом режиме применяли на региональных выборах, а сегодня оно доказывает свою эффективность на федеральных выборах в Госдуму.

“Несмотря на такой активный запрос, особенно в первые часы работы, несмотря на огромное количество DDOS-атак дистанционное электронное голосование в Москве показало себя технологически устойчивым и надежным”, — заявил Сергей Собянин.

Он добавил, что онлайн-голосование значительно упрощает процедуру выборов, делает ее комфортной и современной, а также повышает активность избирателей.

“Огромное количество людей, которые вообще уже забыли, как выглядят избирательные участки, пришли в систему электронного голосования”, — подчеркнул Собянин.

Заявки на участие в дистанционном электронном голосовании на выборах в Госдуму подали более 2 млн москвичей, при этом число проголосовавших уже приближается к 1,5 млн человек.

Напомним, всероссийские выборы в Госдуму проходят три дня — с 17 по 19 сентября. Кроме того, в Москве жители районов Академический, Гагаринский, Ломоносовский, Новогиреево и части районов Вешняки, Ивановское и Проспект Вернадского могут проголосовать еще и на выборах в Мосгордуму, а жители района Щукино — выбрать муниципальных депутатов.



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