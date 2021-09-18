Мнение: Бесквартирный программист, французы под Самарой и австралийские фермеры в России

1. Блогер a_n_d_r_u_s_h_a пишет о трудолюбивом и экономном молодом человеке, попавшем в весьма затруднительную ситуацию. Ему нужно собственное жильё, однако его бюджета, кажется, не хватает на такую покупку. Как полагаете, коллеги, имеем ли мы дело с безвыходной ситуацией, или мы таки можем дать нашему бесквартирному соотечественнику какой-нибудь хороший совет?

https://olegmakarenko.ru/2233763.html?thread=821681827#t821685411

Вот у меня знакомый в Москве, 23 года, программист, получает 60 тысяч. Потому что джуниор. Откладывает 40. Это потому что они вчетвером в однокомнатной квартире живут.

Накопил 600 тысяч. Через год будет миллион, если банки не рухнут.

А квартира около МКАД стоит от 8 млн. Или за МКАД 6 млн, но тогда нужно тратиться на автомобиль (тыс 15 в месяц точно с учетом амортизации).

Ежемесячный платеж на 25 лет(!) получается 50 тыс. А еще коммуналка 5 тыс, налоги на имущество, на 2 тыс в месяц проездной, на 2 тыс в месяц в кино или кафе сходить — остался ноль на еду. А еще квартира это расходы на мебель, накопления на текущий и капитальный ремонт, возможно страховка — ну пусть 3 тысяч в месяц. Как-то не очень хорошо получается, даже если он 100 тысяч будет зарабатывать (минус 13% плюс налоговый вычет получится 92) придется 25 лет жить на 39 тысяч рублей.

И вот аккурат в 50 лет он наконец-то станет владельцем квартиры и завидным женихом. С остатком денег аж в 75 тысяч на руки (если вычесть комуналку, ремонт, проездной и так далее).

Если он переедет из Москвы в Курск, то сэкономит на квартире, но уменьшится зарплата. Замкнутый круг.

2. Пока самарцы в блоге жалуются, что народ утекает в Москву из-за раздутых московских зарплат, французы переезжают жить в село под Самарой:

https://rg.ru/2021/09/07/reg-pfo/chto-nashla-francuzskaia-semia-v-sele-pod-samaroj.html

Именно в России, в Солонцовке, семья поняла, что такое дружба. На участке подрастают подаренные соседкой абрикосы, в доме есть отданная друзьями и перекрашенная старая мебель. Русские друзья шутят: француженка на “Ниве” рассекает, а мы на “Рено”. Мария смеется вместе с ними, предпочитая тратить свою жизнь на общение с родными и близкими по духу людьми, а не на заработки нон-стоп (она преподает французский по скайпу) ради брендовой одежды и дорогого авто. <…>

Свой переезд из города Аверона в Самару Мари вспоминает как один из самых счастливых моментов жизни. <…>

– Вы не представляете, какое это было ощущение свободы, чистого листа, когда мы с двумя чемоданами и детьми приехали в Самару, чтобы учить язык в университете, – словами это невозможно передать! – с воодушевлением вспоминает она.

Через 9 месяцев были тесты (русский, история России, миграционное законодательство). А за полтора года до этого специалист в сфере туризма Мари и директор пансионата для престарелых Дени всерьез задумались о будущем своих детей. С одной стороны, свобода во Франции доведена до крайности: ребенок может сам выбрать свой пол, с другой – излишне регламентирована, считает Мари. Так, сосед не может тебе подарить семена со своего огорода, сажать следует только овощи из каталога. Не делаешь прививки детям – их могут отобрать. Историю Франции в школах можно учить по желанию. Да и в учебниках написано, что Вторую мировую войну выиграли американцы. Но как же строить будущее, не зная своего прошлого, сокрушается Мари.

3. Семья австралийских фермеров тоже пытается закрепиться в России, однако визовые сложности пока что не позволяют им получить вид на жительство в нашей стране.

https://russian.rt.com/russia/article/863891-mvd-sodeistvie-prozhivanie-semya-avstraliya

Гражданка Австралии 25-летняя Сабрина Хэйр обратилась в проект «Не один на один» с просьбой помочь её семье получить российское гражданство. Девушка рассказала, что переехала вместе с родственниками в город Новосибирск два года назад. По её словам, решение покинуть Австралию было продиктовано недавними либеральными правовыми реформами, проведёнными в стране, в том числе легализацией в 2017 году однополых браков.

«Мы христианская многодетная фермерская семья. И решили, что не хотим растить своих детей в такой стране, — объясняет Сабрина. — Это не первый наш приезд в Россию: нас здесь привлекли глубокие культурные и консервативные ценности».

Из-за коронавируса решать визовые вопросы стало значительно сложнее. Весной отчаявшиеся австралийцы обратились к президенту, и то ли это обращение, то ли другие аналогичные истории возымели действие. В июне президентский указ позволил иностранцам остаться в России до 30 сентября:

https://www.nsktv.ru/news/obshchestvo/ukaz_prezidenta_pozvolil_avstraliyskoy_seme_ostatsya_v_novosibirske_do_30_sentyabrya/

До конца сентября осталась меньше двух недель. Успеет ли за это время семья Хэйр оформить и получить нужные документы — большой вопрос.