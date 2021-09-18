Мнение: Милитаризация голосования

Первый день голосований на так называемых выборах депутатов Госдумы России разрушил легенду о том, что решение о трехдневном голосовании принято исключительно ради того, что бы максимально обезопасить избирателей от угрозы заражения коронавирусом. Судя по скоплению избирателей на участках, если бы коронавирус вздумал заглянуть на участки, то угроза заражения только выросла.

У меня есть сильные подозрения, что процедуру голосвания растянули на три дня исключительно ради того, что бы упростить нагон и контроль голосования зависимого электората. Раньше как было. От сильно зависимых требовали подтверждения участия в выборах. Некоторые сильно расторопные руководители требовали от своих подчиненных чуть ли не справок с участков, что человек проголосовал. А некоторые даже шли на то, что требовали фотографий заполненных бюллетеней.

Сейчас ничего этого уже не надо. В рабочее время руководители могут привести своих подчиненных на участки чуть ли не строем. Это похоже на милитаризацию голосования. Раньше на участки строем приводили только военных.

Сейчас появилась возможность приводить на выборы чуть ли не строем целые трудовые коллективы.

Как голосуем – так и живем….

Фотографии отсюда

—