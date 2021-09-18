Явка избирателей на выборы в Челябинской области удивила экспертов

Люди оценили трехдневный формат голосования. Избирательная система повернулась к народу лицом, явка в Челябинской области превзошла ожидания наблюдателей, сказал газете ВЗГЛЯД местный политолог Василий Зорин. Он отметил особенности выборов в Челябинской области и призвал вводить дистанционное электронное голосование по всей России.

«По последним данным, озвученным около трех часов дня, в субботу явка в Челябинской области составила почти 23%. Это чуть меньше, чем средний показатель по стране, но все равно мы оцениваем его как высокий. С учетом того, что выборы продлятся три дня, явка превзошла ожидания. Это говорит о том, что по сравнению с прошлогодними региональными выборами (тогда явка составила 33%) избиратели участвуют в этих выборах гораздо активнее», – отметил заведующий кафедрой политических наук и международных отношений Челябинского государственного университета (ЧелГУ) Василий Зорин.

Главный фактор интереса к выборам – их федеральный статус, повестка серьезнее, чем на региональных голосованиях. «Люди начинают извлекать для себя пользу из трехдневной модели, потому что можно проголосовать в рабочий день, в субботу до поездки за город или в воскресенье. Вариантов много и это удобно. Происходит разворот избирательной системы лицом к людям», – считает эксперт.

Зорин отметил усилия партий по мобилизации электората, их действенные призывы к сторонникам идти голосовать. Поэтому уже в воскресенье результат может быть предопределен «эффективной мобилизационной работой». Что касается жалоб на ход голосования, то часть нарушений незначительна и связана с оформлением реестров на переносное голосование. Некоторые наблюдатели жаловались на попытки работников местных избиркомов «ограничить их свободу перемещений».

«Но в целом я оцениваю статистику по жалобам и нарушениям как в пределах нормы. Больше всего жалоб поступает с тех территорий, где параллельно с федеральными выборами проходят муниципальные кампании. Там своя борьба, местная повестка. У нас же более десятка кандидатов, в частности, на выборах в Челябинские райсоветы. А там, где кроме федеральных выборов других кампаний нет, все, на мой взгляд, спокойно», – заверил собеседник.

Эксперт добавил, что многие сообщения о нарушениях оказываются фейками. Их распространяют в основном через анонимные Telegram-каналы, в частности, о якобы отсутствии пломб на избирательных урнах на каком-то из участков. «Хорошая практика – это штабы общественного наблюдения. Там собираются журналисты, политологи, представители общественности. Они вникают в ситуацию и разбираются с заявлениями о нарушениях. Авторами этих фейков в основном являются оппозиционные кандидаты на муниципальных выборах», – сказал Зорин.

Завкафедрой политических наук и международных отношений ЧелГУ приветствовал возможности дистанционного электронного голосования (ДЭГ) и выразил надежду на то, что в следующем электоральном цикле область тоже сможет подключиться к выборам в онлайне. Он напомнил, что регион уже успешно участвовал в ДЭГ-тренировках. «Будет здорово, если практику электронного голосования распространят на все регионы. Мы уже ловим такие сигналы. Неслучайно президент РФ и премьер-министр проголосовали на этот раз с помощью интернета. Я очень хотел бы, чтобы по итогам эксперимента, который проводится на этих выборах в семи регионах, опыт дистанционного голосования был признан успешным и перенесен на все регионы», – подытожил Зорин.

Челябинская область разделена на пять избирательных округов: Челябинский, Металлургический, Коркинский, Магнитогорский и Златоустовский, в каждом из которых после процедуры регистрации осталось в среднем по 10 кандидатов от 12 партий. Одновременно в регионе проходят дополнительные выборы в региональное Заксобрание по Курчатовскому одномандатному избирательному округу №13 и выборы в органы местного самоуправления. Депутатов райсоветов выбирают практически все муниципальные районы.

Выборы в Госдуму восьмого созыва проходят в течение трех дней – 17, 18 и 19 сентября.