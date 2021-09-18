Пушилин назвал эпохальной возможность живущих в ДНР россиян голосовать на выборах

Возможность живущим в Донецкой народной республике россиян проголосовать на выборах в Госдуму – это эпохальное событие для Донецка, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

«Мы однозначно, с учетом того, что сейчас граждане России, проживающие на территории Донецкой и Луганской народной республики, (могут) участвовать в выборах, голосовать за депутатов, конечно, смотрим оптимистично (на это). Это для нас рывок, это для нас эпохальное событие», – сообщил Пушилин в эфире YouTube-канала «Соловьев Live», передает РИА «Новости».

Он добавил, что абсолютное большинство жителей республики «смотрят только в сторону России», в том числе как можно более тесной интеграции.

«Люди говорят: мы хотим вернуться на свою большую родину. Это то, о чем люди мечтают, откровенно это так», – указал Пушилин.

По его мнению, несколько провокаций в адрес ДНР в последнее время были связаны с ситуацией с выборами в России.

Проживающие в ДНР россияне с 8:00 (совпадает с мск) могут проголосовать на выборах депутатов Госдумы в онлайн-режиме в более 250 информационных центрах на территории ДНР, сообщала ранее руководитель информационного центра Анна Гайворонская. Кроме того, те, кто в упрощенном порядке получили российское гражданство, могут приехать в Ростовскую область, где они получали паспорта, и проголосовать.