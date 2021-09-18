 

Украина провела масштабные учения на границе с Россией

18.09.2021, 17:48, Новости дня
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Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаПодразделения министерства внутренних дел Украины совместно со службой безопасности Украины (СБУ) провели учения по уничтожению условных диверсантов в Черниговской и Сумской областях, на границе с Россией, сообщило украинское МВД.

«Подразделения МВД присоединились к масштабным учениям Службы безопасности Украины по нейтрализации вражеских диверсионных групп вблизи северной границы с Россией», – приводит ТАСС сообщение ведомства. Тренировки провели на территории Черниговской и Сумской областей Украины.

«По замыслу СБУ, на территории Черниговской области находится условная диверсионно-разведывательная группа противника, которая планирует осуществить террористические акты в приграничных районах области на объектах, имеющих важное народнохозяйственное и оборонное значение», – отметили в министерстве.

Условный противник якобы планировал прорваться через международный пункт пропуска «Сеньковка» на границе с Россией и Белоруссией. В министерстве заверили, что силовикам в результате удалось нейтрализовать условных диверсантов.

В маневрах приняли участие более 1,5 тыс. человек, в числе которых сотрудники СБУ, Вооруженных сил Украины, национальной гвардии, госслужбы по чрезвычайным ситуациям, национальной полиции, государственной службы спецсвязи и защиты информации, представители органов исполнительной власти и местного самоуправления.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины усилили систему противовоздушной обороны на северном направлении страны перед военными учениями «Объединенные усилия – 2021» совместно с силами НАТО.



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