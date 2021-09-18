Легко застрять в позиции “нет” и избегать боли, но слово “да” изменит жизнь

В 1966 году Йоко Оно запустила интерактивную художественную выставку, на которой зрители должны были подняться по лестнице и с помощью увеличительного стекла взглянуть на белую бумагу, подвешенную к потолку. Они увидели слово «Да!» По определению, оно является положительным подтверждением, словом согласия, но на самом деле это намного больше. Оно открывает диалог, возможности, побуждает к дальнейшим исследованиям и продвигает людей вперед. Учимся говорить “да”.

От “нет” до “да”

К сожалению, легко застрять в позиции «нет». Мы биологически запрограммированы защищать себя. “Нет” – это естественный барьер. Он останавливает все, что от нас просят или нам предлагают. Даже в своей вежливой форме «нет, спасибо» фактически останавливает разговор.

Признать, что изменение или неизвестность может быть неудобным, использование “нет” – простой и элегантный способ сохранить статус-кво. “Нет” защищает нас от новых или угрожающих событий. Просто скажите «нет», и ничего не произойдет.

Например, если кто-то приглашает вас на социальное мероприятие и вы боитесь или беспокоитесь о своем опыте или о любом потенциально плохом исходе, то отклонение предложения позволяет избежать этого. Это полезно, если то, чего вы избегаете, действительно опасно, вредно для здоровья или препятствует достижению ваших целей. Есть время и место для «нет».

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Но нельзя ошибиться. Если вы реагируете на страх, спросите себя, исходит ли он из эмоциональной области, основанной на прошлом, или это реалистичный страх, основанный на текущих переменных.

Подумайте, основано ли ваше «нет» на том, чего не произошло, а в некоторых случаях это может быть очень маловероятно. Просто потому, что вы можете представить себе возможный отрицательный или опасный исход, не означает, что он вероятен.

Это мышление «что, если» против мышления «что есть». Чтобы определить реалистичный уровень угрозы или опасности, необходимо успокоить эмоциональный ум и прислушаться к своему рациональному разуму.

Слишком много «нет» вредно. Это останавливает рост и не дает выйти за пределы зоны комфорта. Оно останавливает мозговой штурм, решение проблем и творчество. Подумайте, сколько людей или возможностей вы упустили из-за «нет». Подумайте, сколько идей безмолвно засыхало до звука «нет».

В чем сила «да»?

В фильме 2008 года «Да, человек» главный герой, которого играет Джим Керри, меняет свою жизнь, говоря «да». Представьте себе безграничные возможности с простым и невероятно мощным словом «Да!» Это пища для творчества. Оно способствует сотрудничеству и решению проблем.

Это катализатор роста и изменений. Идеи рождаются под звуки «да». Возникают возможности, прокладываются новые пути, и да, изменения действительно происходят.

Экспериментальное упражнение: сядьте, поставьте ступни на землю, сделайте глубокий вдох и медленно и полностью выдохните. Если хотите, закройте глаза. Повторяйте слово «нет» в голове несколько раз. Можно добавить: «Нет, не могу», «Не могу» или «Не могу». Как вы себя чувствуете?

Теперь сделайте то же самое, но скажите слово «да». Может быть, добавить: «Да, могу!», “Я могу это сделать!” или “Я могу это получить!” Что вы при этом чувствуете? По правде говоря, да, можете. Удивите себя тем, на что вы способны.

Теперь вопрос в том, что бы вы хотели создать в своей жизни? Что принесет вам радость, крепкое здоровье и добрые отношения? Что вы могли бы сказать «да», чтобы продвинуться вперед в достижении ваших целей?

Учимся принятию “да”

Возможностей много, но нужно быть открытым, чтобы видеть их и приветствовать в своей жизни. Держите свое «нет» в заднем кармане. В некоторых случаях это может быть полезно. Но посмотрите, что произойдет, если вы пригласите в свою жизнь «да».

Итак, в следующий раз, когда кто-то вас что-то спросит, представит идею или предложит вам возможность, начните с того, что скажите «да», а затем подумайте, как это сделать.