Украинские военные усилили противовоздушную оборону на северном направлении

“Подразделения радиотехнических и зенитных ракетных войск воздушного командования “Центр” провели выдвижение на определенные позиции, что позволяет существенно усилить систему радиолокационной разведки и зенитного ракетного прикрытия”, – уточнило командование.

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Жителей Черниговской области призвали не препятствовать и не раскрывать маршруты передислокации войск.

Контекст:

Стратегические командные учения “Объединенные усилия – 2021” пройдут с 22-го по 30 сентября на всех основных военных полигонах и в акваториях Черного и Азовского морей.

К учениям собираются привлечь военные подразделения из Великобритании, Грузии, Италии, Иордании, Канады, Латвии, Литвы, Молдовы, Германии, Польши, Словакии, Румынии, США, Венгрии и Швеции. Всего в учениях примут участие до 12,5 тыс. человек и более 600 единиц вооружения и военной техники.

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