 

В Сумской области в ДТП с грузовиком погибли три человека – полиция

18.09.2021, 17:40, Новости дня
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“Как предварительно установили работники полиции, 32-летний водитель автомобиля Toyota Highlander допустил столкновение с грузовым автомобилем DAF с прицепом под управлением 43-летнего мужчины. В результате столкновения три пассажира Toyota Highlander, а именно 41-летняя женщина, 45-летний и 41-летний мужчины, от полученных травм скончались на месте”, – говорится в сообщении.

По данным правоохранителей, водитель легкового автомобиля госпитализирован в тяжелом состоянии.

Уголовное производство открыто по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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