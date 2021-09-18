В Сумской области в ДТП с грузовиком погибли три человека – полиция
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“Как предварительно установили работники полиции, 32-летний водитель автомобиля Toyota Highlander допустил столкновение с грузовым автомобилем DAF с прицепом под управлением 43-летнего мужчины. В результате столкновения три пассажира Toyota Highlander, а именно 41-летняя женщина, 45-летний и 41-летний мужчины, от полученных травм скончались на месте”, – говорится в сообщении.
По данным правоохранителей, водитель легкового автомобиля госпитализирован в тяжелом состоянии.
Уголовное производство открыто по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.
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