 

В Одессе мужчина во время конфликта ранил ножом двух человек

18.09.2021, 17:40, Новости дня
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По словам очевидцев, потерпевшие вступились за работницу магазина, которую ругал 27-летний мужчина. В ответ на замечание он ударил прохожих ножом. “Думская” написала, что конфликт возник вечером 17 сентября возле ресторана “Сказка”.

В итоге 32-летнего одессита доставили в больницу с травмой локтя, а его 53-летнего товарища госпитализировали с ранением в области груди. Сейчас оба находятся под наблюдением врачей.

Подозреваемый в нападении сразу выбросил нож, успел изменить прическу и сбрить бороду, чтобы ввести в заблуждение правоохранителей, заявили в полиции. Несмотря на это, его быстро нашли и задержали. Предполагаемое орудие преступления нашли, его направят на экспертизу.

Действия мужчины квалифицировали по двум статьям: ч. 1 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) и ч. 1 ст. 122 (умышленное телесное повреждение средней тяжести) Уголовного кодекса Украины. Ему уже сообщили о подозрении по ст. 121.

Подозреваемый ожидает избрания меры пресечения в изоляторе временного содержания. По информации полиции, ему грозит от пяти до восьми лет лишения свободы.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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