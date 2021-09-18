Мнение: О законах кармы в «деле Навального»

Сейчас о карме и бумеранге начнут говорить многие. Не всё же о выборах без выбора, то есть между сортами всем известной субстанции. А тут вдруг – тако-о-ое! Прямо бальзам на душу одних и +100500 к вере других вкупе с объединяющей радостью.

Скончалась судья Симоновского районного суда Москвы Наталья Репникова. Та самая, которая заменила условный срок оппозиционеру Алексею navalny Навальному на реальный. Об этом уже много было говорено-переговорено. Однако…

Есть тут три пункта, отделяющих нормальных людей от человекоподобных, вне зависимости от личных политических взглядов, убеждений и пристрастий.

Первое. Любая пляска на костях – отвратительна. Даже, а говоря по совести, так и особенно, когда уходит из жизни условный неприятель. Радость из-за чужой смерти противна самой природе человеческой, и если уж сил душевных не хватает на то, чтобы скорбеть, можно было бы хотя бы смолчать. Тем более, что там судить нас будут не за то, как относились к нам враги наши, но именно за наши поступки в отношении них.

Второе. Всё всё прекрасно понимают: судья в России – меньше, чем никто. В смысле правосудия, конечно. С тех пор, как по «делу Ходорковского» был вынесен известно кем инспирированный 100% неправосудный приговор на радость толпе, суды шаг за шагом превратились в машины по оформлению мотивированных сверху решений. А судьи – в колёсики и винтики этих механизмов. Но большинство из тех, кто сейчас осуждают Наталью Репникову, 16+ лет назад радостно приветствовали или, как минимум, молчаливо одобряли посадку олигарха. Простите, но девственность можно потерять лишь единожды. И приняв политическую целесообразность в одном случае, приходится принимать её и во всех остальных: закон кармы действует и тут.

Третье. Уж если совсем по правде, то приговор, заменивший Алексею Навальному условный срок на реальный, был политически мотивированным, но юридически обоснованным. Пусть и кривой вердикт по исходному делу «Ив Роше», к слову, вынесенный совсем другим судом, так и не был отменён – отчасти из-за технической ошибки ЕСПЧ, – а значит, имярек должен был соблюдать все правила условного осуждения. Тогда как он их нарушал и до злополучного августа 2020 года, причём неоднократно. Это факт, кстати, и не оспаривается. По сути, всё, что тут можно предъявить судье и всем правоохранителям – нежелания закрыть глаза на все нарушения, как это бывало в некоторых других делах, в отношении иных осужденных условно. Нищенская позиция…

Ну и последнее. Теперь уже в отношении тех самых колёсиков и винтиков. Покойная судья Наталья Репникова, по-видимому, была достаточно смелым человеком. Иногда прекращала уголовные дела, иногда выносила оправдательные приговоры, вопреки позиции обвинения. А иногда совсем наоборот, проявляла решимость там, где это было чревато. В частности, не побоялась осудить казнокрадов, похитивших 1,3 млрд руб., которые были выделены на обустройство космодрома «Восточный». Но в памяти людской она, конечно, останется как та, кто осудила Навального.

Не повод ли это всем задуматься: так ли уж надо подмахивать этому Режиму™, или добрая память всё же дороже?

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