 

Полтора миллиона москвичей проголосовали на выборах в Госдуму онлайн

18.09.2021, 17:18, Разное
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Москвичи охотно голосуют онлайн. Уже полтора миллиона онлайн-избирателей сделали свой выбор. Порядка 500 тысяч зарегистрированных в системе ДЭГ жителей столицы еще не исполнили свой гражданский долг. У них еще есть возможность, ведь электронное голосование завершится только в 20:00 19 сентября.

Многие россияне отмечают удобство ДЭГ. Например, космонавт Олег Новицкий принял участие в голосовании, находясь на Международной космической станции, а специалист в области телекоммуникаций – в Швейцарии. Фельдъегерь Сергей Данилов сделал свой выбор из Симферополя, электромонтер Андрей Троицкий – из Тюмени, лесник Владислав Лазыкин – из Тверской области.

Напомним, с 17 по 19 сентября в России проходят выборы в Государственную Думу. Кроме того, в двух московских округах выбирают депутатов Мосгордумы (№ 19 — район Новогиреево, часть районов Вешняки и Ивановское, № 37 — районы Академический, Гагаринский, Ломоносовский, часть района Проспект Вернадского), а в Щукине – муниципальных депутатов.

Ранее “Дни.ру” рассказывали о победителях акции #ВыбираемВместе программы “Миллион призов”. В эфире телеканала “Москва 24” среди участников онлайн-голосования случайным образом выбрали 10 человек. Они стали обладателями однокомнатных квартир в Москве.



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