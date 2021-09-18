Мнение: Знай своего клиента, борьба с пирамидами и сложности для блогеров

1. Фискальная революция в России набирает обороты. Собираемость налогов за последнее десятилетие резко повысилась из-за цифровизации. Однако наши власти не собираются останавливаться на достигнутом. Теперь речь идёт о том, чтобы ввести жёсткую налоговую дисциплину не только для бизнеса, но и для обычных граждан:

https://lenta.ru/news/2021/09/17/laundr/

Центробанк придумал новый способ борьбы с отмыванием денег россиянами. Он предполагает распространение принципа «Знай своего клиента» на физических лиц — клиентов банков, рассказал глава департамента финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Илья Ясинский, которого цитирует «Интерфакс».

«Конечно, после того, как мы обкатаем эту платформу на юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, безусловно, будем распространять ее действие и на физических лиц», — отметил Ясинский, назвав физических лиц более тонкой категорией по сравнению с юридическими и индивидуальными предпринимателями (ИП).

По словам Ясинского, распространение действия принципа «Знай своего клиента» на физлиц может произойти в течение 1-1,5 года. В декабре ЦБ собирается протестировать систему на 30 банках, после чего распространить эксперимент на все отечественные кредитные организации во втором квартале 2022-го.

В настоящее время ЦБ разрабатывает платформу «Знай своего клиента» для юрлиц и ИП. Ожидается, что им будут присваивать один из трех уровней «антиотмывочного» риска: низкий, средний или высокий. В зависимости от этого банки обязаны будут отслеживать и контролировать их операции в целях борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.

https://ru.wikipedia.org/wiki/Знай_своего_клиента

«Знай своего клиента» (англ. know your customer, сокращённо KYC) — термин банковского и биржевого регулирования для финансовых институтов и букмекерских контор, а также других компаний, работающих с деньгами частных лиц, означающий, что они должны идентифицировать и установить личность контрагента, прежде чем проводить финансовую операцию.

Это требование распространяется на получение разумно полных сведений о контрагентах-юридических лицах, характере их бизнеса и отдельных хозяйственных операций, для обеспечения которых проводится финансовая операция.

Считается, что такая практика препятствует отмыванию денег, финансированию терроризма и уклонению от уплаты налогов. <…>

Последовательное внедрение принципа «Знай своего клиента» привело к постепенному запрету обслуживания анонимных банковских счетов.

2. Блогер Олег Анисимов ведёт телеграм-канал о финансовых пирамидах, телефонных мошенниках, псевдоюристах и прочем жулье. В прошлом году какие-то разоблачённые негодяи уже совершали на него покушение, однако безуспешно, Олег продолжает свою важную работу:

https://t.me/s/vklader

Оказывается, пирамид в России — огромное количество, всё время появляются новые. Также куча стервятников кормится вокруг обманутых уже граждан. Несчастным пишут, что их украденные деньги нашлись, и те на радостях переводят махинаторам новые суммы.

3. C осени 2022 года блогеры должны будут отчитываться за рекламные посты:

http://duma.gov.ru/news/51831/

http://base.garant.ru/77311740/b89f3082384f3d024adf2f3a41be9756/

Я не юрист и не хочу сейчас вникать, какие конкретно механизмы контроля прописаны в новом законе. Однако будет забавно смотреть на прячущихся от Роскомнадзора утконосов. Полагаю, блогеры будут брать за рекламу наличными, чтобы их не отследили по платежам, и до последнего отрицать, что пост о продукте таком-то является рекламой.

Напомню, с сентября платежи с карту на карту взяли под сугубый контроль. Скоро уже использовать привычное «закиньте на карту» для мелких платежей уже не получится — банки будут отслеживать тех, кто использует карточку физлица для получения денег за товары или услуги:

https://www.9111.ru/questions/7777777771528132/