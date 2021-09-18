46 защитников – Личное мнение

Я третий день не могу перестать думать об одной детали — о письме 46 деятелей культуры в защиту Ефремова.

Домогаров, Хабенский, Стоянов. Сергей Гармаш и Харатьян. Татьяна Догилева, Гоша Куценко, Александр Митта и Женечка Добровольская.



Фото: Соцсети

Мы, нижеподписавшиеся, трезво всё понимая, просим смягчить приговор — он уже год отсидел, отпустите его.

Добрее меня нет человека. Серьёзно, мне до слёз жалко несчастного работягу-курьера.

Жил мужик, вкалывал, а потом севший пьяным за руль Мишка Ефремов его убил. Жалко мужика, жаль его детей, но вот пьяного водителя мне совсем не жалко. Как по мне, так судить за это нужно как за умышленное убийство.

Отпустите его, пишут 46 деятелей культуры. Для чего отпустить? Отвечают: нам его жалко.

А вам, уважаемые деятели культуры, простых людей вообще не жаль?!

Вы — богема. Вы мните себя небожителями. Вы не можете быть пьяными, а если пьяны, то не со зла. И к вам, по вашей логике, нужно применять другие законы: ну, подумаешь, убил человека? Годик отсидел, значит пора на свободу!

«Это общая воля. Всё, что мы хотели сказать мнение большинства. Это общая позиция, она внятно и искренне выражена. Еще сотни уважаемых людей хотели подписаться, но не смогли приехать из за границы. Добавьте это, пожалуйста», — добавил Юрий Стоянов в интервью Собеседнику.

Люблю Домогарова, как люблю Харатьяна. И Стоянова уважаю, и Гоша Куценко хорош. Но ёлки-палки, ребята, вы хорошо себя чувствуете? Чем вы думали, подписывая это письмо адвокату Ефремова?!

А я знаю, почему не только эти артисты, но и все медийные всполошились — они просто примерили ситуацию на себя. Другого объяснения у меня нет.

Вы зря волнуетесь, дорогие деятели культуры. Чтобы не оказаться на месте Ефремова, достаточно не садиться пьяными за руль, а письма вам не помогут — с вас, публичных людей, теперь спрос всегда будет больше.

Что думаете? Как вам письмо и его подписанты?

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