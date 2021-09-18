Задержан сбежавший из колонии в Тюмени опасный преступник

Полиция задержала на улице в Тюмени осужденного за жестокое убийство заключенного, сбежавшего из местной колонии-поселения.

«Осужденный задержан на улице Боровая в Перми сотрудниками полка патрульно-постовой службы и доставлен в отдел полиции №1 (Дзержинский район) в Перми», – передает РИА «Новости» со ссылкой на краевое УВД.

Ранее региональное управление ФСИН сообщило, что в Тюменской области сбежал осужденный за убийство с особой жестокостью. Сбежавшим оказался 43-летний Александр Новиков: он был одет в синие джинсы, темно-синий пуховик с капюшоном и кроссовки. Источник в правоохранительных органах пояснил, что в 2000 году Новиков в Кемерово был приговорен к 23 годам и четырем месяцам заключения в колонии строгого режима по нескольким статьям, в том числе за убийство с особой жестокостью, совершенное группой лиц из корыстных побуждений.

СК начал проверку после его побега, сотрудников колонии подозревают в халатности.