 

На Украине представили план победы над «Северным потоком – 2»

18.09.2021, 16:54, Новости дня
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Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаКиев способен победить Газпром и «Северный поток – 2», хотя у страны и есть риск остаться без транзита газа, сообщила замминистра энергетики Украины Елена Зеркаль.

Украине нужно перестроить газотранспортную систему, на тот случай, если Газпром перестанет проводить газ через страну, и придется брать топливо из Европы, написала Зеркаль в своей статье для «Европейской правды».

Необходимо защитить потребителей от возможных рисков с поставками, а для этого включить страну в «группу риска» вместе с Германией, Польшей и Словакией. «Группа риска» – созданный в Европе механизм по предотвращению кризисных ситуаций с наличием газа, отметила замминистра.

Включение Украины в механизм уравняет ее в статусе с Германией, что должно защитить Киев. Зеркаль призвала страны объединяться для того, чтобы доказать, что Газпром якобы «злоупотребляет монополией на поставки газа»,, и лишить его этой возможности.

«И здесь важно <…> заставить «Северный поток – 2» отвечать всем требованиям третьего энергетического пакета ЕС», – указала замминистра.

Ранее в США советовали Киеву не зацикливаться на «Северном потоке – 2».

Напомним, строительство газопровода «Северный поток – 2» было полностью завершено 10 сентября. Украина пообещала бороться с «Северным потоком – 2» даже после начала поставок газа. Глава «Нафтогаза Украины» заявлял о способности США заблокировать работу «Северного потока – 2». Также в Киеве захотели письменных гарантий от Запада после запуска газопровода.



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