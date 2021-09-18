 

Дипломат предсказал неизбежное наказание для Лондона со стороны Парижа

18.09.2021, 16:54, Новости дня
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Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаБритании не получится избежать ответных мер за срыв контракта Франции по подлодкам для Австралии, сообщил бывший британский посол в Париже Питер Риккетс.

«Франция отзывает послов в Вашингтоне и Канберре, но не в Лондоне. Это свидетельствует о том, что Париж считает Соединенные Штаты и Австралию главными организаторами заговора, а Британию лишь сообщником», – сказал дипломат, передает РИА «Новости» со ссылкой на Daily Mail.

Экс-посол отметил, что Лондон все равно не сможет избежать дальнейших мер со стороны Парижа, Франция накажет все три стороны, которые отобрали у нее заказ на строительство подлодок, уверен Риккетс.

Ранее  Франция решила отозвать послов из США и Австралии после того, как лишилась контракта на создание атомных подводных лодок из-за нового партнерства AUKUS (Австралия, Великобритания и США) в сфере обороны и безопасности.

Представитель Совета национальной безопасности Белого дома Эмили Хорн заверила, что в США «понимают позицию» Франции.

В Австралии заявили, что понимают разочарование Франции и выразили надежду на продолжение сотрудничества, несмотря на проблемы.



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