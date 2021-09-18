Фактически все записывайте: 3 совета женщинам, сталкивающимся с большой психологической нагрузкой

Многие женщины практически «падают с ног», стараясь выполнить всю работу, которую считают важной. Они готовят, убирают, стирают, воспитывают детей, работают полный рабочий день и считают это нормой. Дамы дают себе такую психологическую нагрузку, справиться с которой становится просто невозможно. Вот, как это происходит, и что делать, чтобы освободиться от этого тяжкого бремени.

“Нужно было сказать”

В 2018 году французская писательница Эмма описала реальную ситуацию, которую наблюдала у своей подруги. Женщины долго не виделись, и Эмма приехала к приятельнице в гости. Ей предложили сесть за стол и немного подождать, пока хозяйка накроет на стол. Компанию Эмме составил муж подруги. Они вместе сидели и разговаривали, подруга также частично участвовала в разговоре. Частично потому, что в это время она успела нарезать множество продуктов, приготовила несколько вкусных блюд, параллельно мыла посуду и сервировала стол. Когда все было готово, женщина практически упала на стул и пожаловалась, как она устала. Муж повернулся и в недоумении произнес: «Нужно было сказать, что тебе тяжело, и я бы помог».

Чрезмерная ответственность

Проблема заключается в том, что женщины взваливают на себя все обязанности по дому, стараются все успевать на работе и при этом даже не думают о том, чтобы делегировать часть обязанностей мужу, детям или родственникам. По статистике, 86% дам считают, что ответственность за хозяйство целиком лежит на их плечах. 72% думают, что к дополнению к своей работе полный рабочий день они должны полностью взять на себя ответственность за учебу детей в школе и посещение различных секций. Стоит также сказать, что матери сознательно брали на себя в три раза больше обязательств, чем отцы, при этом они являлись кормильцами в семье (то есть, основную часть денег зарабатывали сами или жили без мужа). Все это они делали сознательно и добровольно.

Состояние стресса

Если жить в таком режиме как эти женщины, состояние стресса не заставит себя долго ждать. Чрезмерная ответственность и добровольное рабство приведет к потере, как психического, так и физического здоровья. Поэтому всем тем, кто предпочитает относиться к делам подобным образом, нужно срочно принимать меры. Вот три совета, которые помогут исправить ситуацию.

Запись по факту

Доказано, что мужчины склонны преувеличивать объем работы по дому, когда выполняют эту работу сами. Женщины же не всегда адекватно относятся к расходованию своих сил. Им кажется, что не будет ничего страшного в том, чтобы лишний раз помыть пол или после работы зайти в магазин. Чтобы долго не спорить с мужем по поводу того, как распределить обязанности, запишите все, что вы делаете в течение недели. Подробно, ничего не упустив, с обозначением потраченного времени. Предложите супругу сделать то же самое прежде, чем вы поймете, кто и что должен делать.

Обязательный отдых

Некоторые женщины считают, что от усталости нет особого вреда. Например, дама переделала уйму дел и при этом не дает себе права даже подумать о том, что это необходимо срочно прекратить. Она считает, что такую работу выполняют многие женщины, и далеко не для всех она является настолько утомительной. Эта ошибка может очень дорого стоить. Если вы чувствуете, что не можете продолжать испытывать такую сильную нагрузку, немедленно остановитесь. Никогда не смотрите на то, что успевают сделать другие, и не прислушивайтесь к негативу, который может исходить от мужа. Некоторые мужья склонны умалять заслуги жены, и в этом случае нужно предложить им выполнить пункт номер один наших рекомендаций. Помните о том, что все люди разные, и их возможности также отличаются. Поэтому следите за своим здоровьем и реагируйте на любые звоночки, которые оно пытается вам послать в качестве сигнала о помощи.

Другое отношение

Не факт, что ваши родные согласятся с новыми правилами. Распределить обязанности и отдохнуть, когда вам это необходимо: все это требует определенного настроя со стороны домочадцев. Поэтому будьте готовы к тому, что свою часть обязанностей они могут не выполнять. И вы не торопитесь их подменять, даже если все дела останутся невыполненными. Пусть вас не смущает беспорядок или отсутствие продуктов в холодильнике.

Ложитесь и отдыхайте, жалуйтесь на усталость и не чувствуйте угрызений совести. Очень скоро вам не только помогут, но станут относиться к вам с большим пониманием и уважением.